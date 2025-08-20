El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Aridane

El Real Zaragoza anda a la caza de un central de forma oficial, según dijo Gabi, aunque la realidad es que serán dos a poco que las salidas cuadren y en los últimos días ha negociado con el canario Aridane Hernández, sin acuerdo en los tanteos económicos que se le han hecho al defensa, sin equipo desde que acabó contrato en el Rayo Vallecano el 30 de junio. La negociación se puede retomar, pero en esos momentos no hay acuerdo y solo lo habrá si el Zaragoza sube esa propuesta, lo que de momento no ha sucedido.

Fuentes muy cercanas al jugador, que se entrena con el Eldense a la espera de encontrar equipo y que estaba pendiente de una suculenta oferta de Catar que de momento no ha llegado, confirman la propuesta zaragocista, aunque queda dicho que no llega a lo que quiere el jugador, que acabó su vínculo con el Rayo con el deseo tras no renovar de seguir en la élite, cosa que no ha logrado. Ha esperado esa oferta de Catar en firme y que ahora ya se abre a seguir su carrera en Segunda, donde el Cádiz, equipo en el que militó, ya ha mostrado interés en su fichaje, aunque ahora mismo no estaría en esa carrera.

Aridane, nacido en Fuerteventura y de 36 años cumplidos en marzo, empezó su carrera en la cantera del Valladolid para pasar después por los juveniles del Real Madrid y del Liverpool y regresar al Pucela para jugar en el filial. En 2010 se marchó al Ceuta y después ha militado en el Eldense, el Cádiz y el Osasuna, seis temporadas en ese equipo, con el que logró el ascenso en 2019, para que en el cuadro navarro haya vivido su etapa más larga.

En 2023 firma por el Rayo, donde ha militado en las dos últimas campañas en Primera. en la última de ellas jugando 18 partidos oficiales, 15 de ellos de titular (14 enLliga, con 11 en la alineación de inicio) con Íñigo Pérez, a la sombra de los centrales titulares, Mummin y Lejeune. Acumula un total de 124 partidos en la élite y 87 más en Segunda, en las tres temporadas que militó en la categoría de plata, dos de ellas en osasuna y otra en el Cádiz. Desde 2019 solo ha estado en Primera. Aridane, diestro, contundente y dominador del juego aéreo, se ajusta al perfil buscado, pero no lo hace de momento en el apartado económico.

La apuesta para el eje de la zaga en el Zaragoza es Nikola Maras, pero su salida del Alavés, que de momento exige traspaso, es difícil, aunque el Zaragoza va a apurar sus opciones si al final acaba rescindiendo del club vitoriano, donde tiene dos años más de contrato. Hay otras posibilidades en cartera, alguna más a la espera de rescisión, pero a Txema Indias y a Gabi les urge la llegada de al menos un central en los próximos días.