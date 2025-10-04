Real Zaragoza-Córdoba CF: duelo de necesitados con la victoria como única cura

Agarrarse a las buenas sensaciones de ciertos tramos de la temporada, afianzar ese espíritu competitivo que, también a fogonazos, ha ido dejando gotear el bloque de Iván Ania entre las siete citas de Liga despachadas y, sobre todo, reengancharse -para no bajarse- de la senda de los tres puntos en esta fase del calendario. Y de entre los tres propósitos, el único que verdaderamente marcará hacia donde rompe toda esa manida ‘mala dinámica’ adosada a la actual empresa de los de blanquiverde, será tan solo el último. A examen este domingo ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium (14.00 horas)...

Porque cerca del ecuador de la primera vuelta puede decirse, si bien con la protección que todavía ofrecen las fechas: de mantenerse este rendimiento, al Córdoba CF se le hará entre imposible e improbable alcanzar números de permanencia. Todavía más complejo el tan solo equiparar las cifras de hace un año, aunque precisamente ese antecedente refuerza la hipótesis del banquillo cordobés, por donde se ven tan solo dos puntos por debajo del equipo de la 2024-2025. De hecho, a estas alturas del anterior campeonato el club de El Arcángel no registraba más que ocho puntos y se encontraba en la decimosexta plaza de la clasificación, ligeramente por encima de la zona de descenso.

Es esa tendencia al alza el clavo al que se aferran por la parroquia blanquiverde, todo pendiente de un paso concreto: amarrar la segunda victoria del curso que dé ese necesario espaldarazo de confianza a la plantilla.

Aprovechar la necesidad rival

Y podría ser clave hacerlo en el cruce frente al cuadro maño, empatado en puntos y sensaciones encontradas en lo que va de campaña. Cierto es que llega de haber logrado su primer triunfo, ante el Mirandés en Anduva (0-1), con gol del villaduqueño Sebas Moyano incluido, aunque la brújula moral por tierras aragonesas también lleva un tiempo sin apuntar de forma demasiado directa al norte. Los datos lo reflejan: el equipo menos goleador (4), menos efectivo y, junto al Granada, el único que hasta hace apenas unas fechas todavía no había celebrado un éxito en casi dos meses de ejercicio. Gabi Fernández, que había estado en entredicho, cambió el plan para la visita a los burgaleses y la receta le salió bien cocida, así que todo apunta, pero con lógicos cambios, que la apuesta local para este domingo seguirá manteniendo esas mismas líneas. Es decir, más enfoque en la defensa, líneas más replegadas, pero sin olvidarse del área rival.

Bien podría ser ese el paradigma para el Córdoba CF dados los últimos tiempos, aunque la filosofía deriva más en ajustar la retaguardia -los errores no forzados, principalmente- y acertar arriba para que el equipo finalmente firme ese despegue en Segunda.

Así que bajo esa idea, el once que sacará Ania en el primer cruce de la historia de los andaluces en el Ibercaja -sustituto temporal de La Romareda, en reformas de cara al Mundial de 2030-, irá más bien orientado a que los dos polos del campo funcionen correctamente.

Por tanto, Iker Álvarez seguirá siendo fijo en portería, a la espera de la llamada de Andorra la próxima semana, que le obligará a perderse el duelo con la Cultural. Por delante, Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y, entre algodones, Vilarrasa serán los que conformen la zaga en el partido.

Isma Ruiz seguirá siendo el líder de la medular, con Requena como complemento. Pendiente estará la variante elegida por Ania para ese último perfil del mediocampo, ya sea con Dalisson en labores de interior, incluso enganche, o con el regreso de Jacobo a la mediapunta. Lo que está claro es que tanto el hispano-brasileño como el madrileño serán fijos en la apuesta de inicio.

Por arriba, precisamente puede esperarse a Jacobo en banda izquierda, mientras que de la derecha no se esperan movimientos en cuanto a Carracedo.

Será Guardiola el posible sacrificado en la ecuación, con Adrián Fuentes pidiendo paso tras sus recientes actuaciones. Y es que clave se antoja acertar ante el Zaragoza, que llegará, además, algo zarandeado por las bajas de cara al encuentro... Este sábado acabó tocado el entrenamiento Pomares, fuera de forma se encuentran Kosa y Valery, mientras que Paulino, lesionado, será otro que se pierda el partidazo entre necesitados.

Alineaciones probables Real Zaragoza: Esteban Andrada, Francho Serrano, Pablo Insua, Tachi, Daniel Tasende, Paul Akoukou, Yussif Saidu, Rafa Guti, Marcos Cuenca, Sebas Moyano y Dani Gómez. Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa, Isma Ruiz, Dalisson, Requena, Jacobo González, Christian Carracedo y Adrián Fuentes. Hora: 14.00 horas (LaLigaTV Hypermotion). Árbitro: Rafael Sánchez López (C. Murciano). Campo: Ibercaja Stadium.

