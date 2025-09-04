El Real Zaragoza no contará con Valery contra el Valladolid

Valery ha sido una de las principales apuestas de este mercado del Real Zaragoza, aunque ha jugado poco debido a que sale de una lesión apenas ha podido contar para Gabi Fernández. Esta semana no ha estado en las últimas dos entrenamientos y cómo ha podido saber este diario, el extremo catalán no será de la partida en el partido de este sábado ante el Real Valladolid. El jugador sigue con un ritmo competitivo bajo y el club blanquillo prefiere no forzarlo.

El extremo ha jugado de momento en dos de los tres enfrentamientos del equipo aragonés (Andorra y Castellón), en ambos duelos salió desde el banquillo y contra el equipo del principado tuvo que actuar de lateral izquierdo y frente al equipo valenciano actuó como carrilero por esa misma banda. Por lo que aún no se le ha visto en su demarcación natural con el Real Zaragoza.