El Real Zaragoza contacta con el exdeportivista Pablo Martínez

El Real Zaragoza ha contactado con Pablo Martínez, central francés de 36 años, que está libre tras haber acabado contrato con el Deportivo el pasado 30 de junio, que es una de las opciones que maneja el club aragonés para reforzar un centro de la zaga en la que, en principio, todavía debe incorporar dos efectivos más.

Pablo Martínez, que en su despedida del Dépor aseguró que todavía le queda "mucho fútbol" en sus botas y mostró su deseo de seguir en España, llegó al club gallego procedente del Nimes Olympique FC, y rozó el centenar de partidos con los blanquiazules, con los que anotó cuatro goles y se convirtió en uno de los jugadores más carismáticos y queridos por la afición.

El curso pasado disputó 27 partidos con el Dépor (23 como titular) y se quedó a un paso de renovar automáticamente por una temporada más, como era el deseo del galo, para retirarse en A Coruña, donde fue fundamental en el ascenso a Segunda logrado en la 23-24, en la que fue fijo.

Se trata de un central zurdo, expeditivo, con buen juego aéreo y capacidad de liderazgo. Su carrera comenzó en el filial del Mallorca (es de ascendencia española), si bien el grueso de su trayectoria se ubica en Francia (Ajaccio, Angers, Estrasburgo y Nimes), en cuya máxima categoría ha disputado más de un centenar de partidos.