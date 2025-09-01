El Real Zaragoza completa la portería con Esteban Andrada

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Esteban Anglada, que completa la portería del primer equipo. El internacional argentino, de 34 años, llega cedido hasta final de temporada. La operación se aceleró este fin de semana y fue a última hora de este domingo cuando se llegó a un acuerdo final. El arquero tiene previsto viajar de México a España mañana por la noche por lo que llegaría a Zaragoza a lo largo del miércoles.

La dirección deportiva liderada por Txema Indias hizo un tanteo a finales del mes de julio pero la operación no se dio por una falta de acuerdo en términos económicos. El acuerdo se rubrica a través de una cesión con opción de compra establecida en 1,5 millones de euros en caso de ascenso a Primera División.

Andrada, que fue operado hace un mes de una bursitis en el codo, tenía prácticamente apalabrada su llegada a Arabia para jugar en el Al-Najima. Sin embargo, la irrupción en escena del Real Zaragoza lo cambió todo y el guardameta desestimó por completo la oferta asiática para aceptar la oferta del club aragonés.

El sabandija, que acumula más de 160 partidos jugados en México, ha pertenecido a lo largo de su carrera deportiva a clubs de la talla del Arsenal, Lanus o Boca Juniors. El sabandija, que fue titular con Rayados en varios partidos del pasado Mundial de Clubs, tiene contrato hasta 2027, pero la entidad azteca le trasladó recientemente que no tenía garantizada la titularidad. Ya recuperado de la intevención quirúrgica a la que fue sometido hace unas semanas, el argentino, a la sombra del uruguayo Santiago Mele, no entraba en los planes de Rayados para el Apertura 2025.

El Sabandija, como se le apoda en Argentina, competirá por el puesto con Adrián, también cedido, en su caso, desde el Alavés, una vez que el Zaragoza decidió no esperar más a Dani Cárdenas ante la demora del Rayo Vallecano en fichar un sustituto para dejar marchar al catalán, que ahora podría incluso quedarse en la plantilla madrileña, si bien el Girona quiere hacerse con sus servicios.

El meta, con más de 400 partidos jugados, declaró al club que "es un honor llegar a un club que ha sido el hogar de muchos argentinos".

"Andrada es un experimentado guardameta de grandes reflejos y jerarquía que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en su país natal. Debutó en el fútbol profesional en CA Lanús, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2013 y la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016", presenta el Real Zaragoza, que añade, en este sentido, que "defendió los colores de Arsenal de Sarandí en 2014 y 2015 y en verano de 2017 llegó a Boca Juniors. En el cuadro xeneize disputó cerca de un centenar de partidos y agrandó su palmarés con la Supercopa de Argentina 2018, la Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga 2020. También fue nombrado mejor portero de la Superliga Argentina en 2019".

El meta, con más de 400 partidos jugados, declaró al club que "es un honor llegar a un club que ha sido el hogar de muchos argentinos".