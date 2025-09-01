El Real Zaragoza cierra el fichaje de Andrada para la portería

El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el Rayados para la cesión del guardameta Esteban Andrada hasta final de temporada. La operación se aceleró este fin de semana y fue a última hora de este domingo cuando se llegó a un acuerdo final. Solo faltan unos documentos con la entidad blanquilla para formalizar el fichaje. El argentino tiene previsto viajar de México a España mañana por la noche por lo que llegaría a Zaragoza a lo largo del miércoles.

La dirección deportiva liderada por Txema Indias hizo un tanteo a finales del mes de julio pero la operación no se dio por una falta de acuerdo en términos económicos. El acuerdo, en principio, se rubricaría a través de una cesión con opción de compra establecida en 1,5 millones de euros en caso de ascenso a Primera División, si bien también podría darse en función de otros objetivos.

Andrada, que fue operado hace un mes de una bursitis en el codo, tenía prácticamente apalabrada su llegada a Arabia para jugar en el Al-Najima. Sin embargo, la irrupción en escena del Real Zaragoza lo cambió todo y el guardameta desestimó por completo la oferta asiática para aceptar la oferta del club aragonés.

Andrada, que acumula más de 160 partidos jugados en México, ha pertenecido a lo largo de su carrera deportiva a clubs de la talla del Arsenal, Lanus o Boca Juniors. El sabandija, que fue titular con Rayados en varios partidos del pasado Mundial de Clubs, tiene contrato hasta 2027, pero la entidad azteca le trasladó recientemente que no tenía garantizada la titularidad. Ya recuperado de la intevención quirúrgica a la que fue sometido hace unas semanas, el argentino, a la sombra del uruguayo Santiago Mele, no entraba en los planes de Rayados para el Apertura 2025