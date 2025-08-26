El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou

En una negociación dura, en la que el Real Zaragoza lleva muchas semanas, unos dos meses, tratando de convencer a Paul Akouokou para su llegada al equipo blanquillo, cedido desde el Olympique de Lyon, la voluntad del centrocampista ya está muy próxima a decidirse por la posibilidad de jugar en el conjunto zaragocista y en Segunda. Eso sí, después de agotar las vías que ha podido tener en la élite, tanto en Francia, en la Ligue 1 donde está ahora, como en España, de donde salió del Betis en el verano de 2023 traspasado, aunque apenas ha jugado en el club francés. Txema Indias ha trabajado con paciencia este fichaje y puede acabar dando sus frutos. Apunta a hacerlo de hecho.

Gabi y Txema Indias han hablado en varias ocasiones con el jugador costamarfileño, al que se considera un refuerzo primordial para darle equilibrio a la medular, un centrocampista de despliegue físico, pero sobre todo fuerte y con capaidad tática, que dé equilibrio en el medio y que sea el encargado de hacer raya en esa zona. Desde el principio del mercado se ha trabajado en esta vía, en una operación desvelada por este diario el pasado 27 de julio y que ha tenido momntos de estar en punto muerto ante la decisión del jugador de esperar ofertas en la élite.

Akouokou lleva más de un mes entrenando apartado en el Lyon de Paulo Fonseca y la opción del Zaragoza ha sido la más latente para el jugador, que llegaría cedido y con el conjunto galo pagando una gran parte de su salario, puesto que su ficha supera el millón de euros neto. En todo caso, en las condiciones del préstamo con el Lyon nunca ha habido un obstáculo, pero sí en la voluntad del futbolista, que deseaba seguir en la élite, que por eso rechazó, o más bien aparcó, la posibilidad zaragocista y que ahora mismo ya ve claro que la mejor decisión para su carrera está en el Zaragoza.

Paul Akouokou, de 27 años e internacional costamarfileño en 4 ocasiones, llegó al Betis Deportivo en 2018 procedente del Ekenas finlandés en una carrera que antes pasó por dos equipos israelís, el Hapoel Rishon y el Beitar Jerusalem, además de por el Angers francés teniendo en cuenta que dio el salto a Europa desde su país en 2016 y entonces al propio Ekenas. Nacido en Abiyán (Costa de Marfil), justificó la apuesta del filial heliopolitano en él y no tardó en dar el salto al Betis. En las tres campañas que estuvo con el primer equipo verdiblanco, Paul Akouokou jugó 44 encuentros con el cuadro verdiblanco, dando una única asistencia durante su estancia en Heliópolis. Asimismo, también jugó 47 encuentros con el filial bético durante sus primeros dos años en Sevilla, entre 2018 y 2020.

Paul, que se encontraba en 2023 en su último año de contrato con el Betis, se marchó por una cifra superior a los 3’5 millones de euros por el 70% de los derechos del futbolista firmando por cuatro temporadas, hasta 2027, pero en su periplo francés apenas ha tenido protagonismo, con ocho partidos en su primera temporada, en la 23-24, y 308 minutos, mientras que en la pasada su presencia ha sido menor para Paulo Fonseca, con solo 125 minutos, con tres partidos de Europa League, dos de ellos de titular, y solo dos encuentros de la Ligue 1, ambos saliendo desde el banquillo.