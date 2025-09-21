El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián destaca en un equipo muy pobre

El partido del Real Zaragoza en el Alfonso Murube fue muy flojo en lo futbolístico y lo más destacado resultó la solvencia que demostraron Adrián en la portería y Radovanovic en el eje y ciertas pinceladas de un insistente Sebas Moyano y de Dani Gómez dentro de la pobreza general.

Adrián Rodríguez | 6 |

Solvente. Nada pudo hacer en el gol y firmó varias paradas, siempre seguro.

Juan Sebastián | 2 |

Superado. La amarilla le condicionó y Koné le superó varias veces, fue cambiado.

Saidu | 4 |

Equivocado. Blando en el despeje en el gol y con claroscuros de central.

Radovanovic | 6 |

Valladar. Por alto las ganó todas y despejó balones, el más firme de la defensa.

Tasende | 4 |

Escaso. Sufrió en su carril y aportó poco en ataque en su retorno tras su leisón.

Paul Akouokou | 4 |

Gris. Su labor de ancla se notó mucho menos y apenas participó en el juego.

Keidi Bare | 4 |

Flojo. Ni se le vio en la primera parte y después mejoró, pero ofreció poco.

Paulino | 2 |

Intrascendente. Lento, apenas participó y generó, solo un disparo y nada más.

Sebas Moyano | 5 |

Insistente. Apareció mucho, generó amarillas y tuvo la mejor ocasión.

Kenan Kodro | 3 |

Anulado. Fuera de sitio, de segundo punta, alguna dejada y poco más dio.

Dani Gómez | 5 |

Voluntarioso. Sus desmarques abrieron las pocas vías en el ataque.

También jugaron

Francho. Desigual |5|

Pau Sans. Acelerado |4|

Bazdar. Perdido |3|

Valery. Nulo |2|

Toni Moya. Desactivado |3|

Vía: El Periódico de Aragón