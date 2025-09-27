Actualidad blanquiverde
Real Sociedad B-Córdoba CF: Luis Bestard, árbitro del partido
El mallorquín, con Raúl Martín González en el VAR, dirigirá el partido de la jornada siete de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
Miguel Heredia
El árbitro mallorquín Luis Bestard Servera (Palma de Mallorca, 1994), perteneciente al colegio balear, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el séptimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante la Real Sociedad B en el Reale Arena (14.00 horas), con motivo de la jornada siete del calendario regular de Liga en Segunda División.
Su expediente
El colegiado, de 31 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas siete temporadas, dos bajo el extinto formato de Segunda División B, cuatro en Primera Federación y otra, las más actual, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 74 partidos, con un registro de 355 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,80 por partido- y 22 rojas -0,30-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 36 triunfos locales en el expediente, como contraste de 19 empates y 19 victorias visitantes.
La del domingo será la primera ocasión en la que Bestard Servera arbitre al Córdoba CF, con el que no ha coincidido en ninguna otra ocasión hasta la fecha. No será así con el filial donositarra, al que ha pitado en tres encuentros, con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Junto a él, en el VAR estará el grancanario Raúl Martínez González, de 36 años.
Vía: Diario Córdoba
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Raphinha