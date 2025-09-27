Real Sociedad B-Córdoba CF: Luis Bestard, árbitro del partido

El árbitro mallorquín Luis Bestard Servera (Palma de Mallorca, 1994), perteneciente al colegio balear, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el séptimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante la Real Sociedad B en el Reale Arena (14.00 horas), con motivo de la jornada siete del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado, de 31 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas siete temporadas, dos bajo el extinto formato de Segunda División B, cuatro en Primera Federación y otra, las más actual, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 74 partidos, con un registro de 355 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,80 por partido- y 22 rojas -0,30-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 36 triunfos locales en el expediente, como contraste de 19 empates y 19 victorias visitantes.

La del domingo será la primera ocasión en la que Bestard Servera arbitre al Córdoba CF, con el que no ha coincidido en ninguna otra ocasión hasta la fecha. No será así con el filial donositarra, al que ha pitado en tres encuentros, con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Junto a él, en el VAR estará el grancanario Raúl Martínez González, de 36 años.

Vía: Diario Córdoba