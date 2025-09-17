Real Madrid y Atlético femenino, a sellar en casa el pase a la fase de liga

El Real Madrid y el Atlético de Madrid tratarán de sellar el pase a la Liga de Campeones femenina en el Alfredo di Stéfano y el Centro Deportivo de Alcalá de Henares ante el Eintracht de Frankfort alemán y el Hacken sueco, respectivamente.

El equipo de Pau Quesada encara este partido de vuelta con la ventaja de un tanto obtenida en la ida en Fráncfort (1-2) y el de Víctor Martín empató a un tanto en el encuentro disputado en Gotemburgo.

No lo tendrán fácil ninguno de los dos. Como quedó demostrado en la ida, tanto Eintracht como Hacken son dos equipos competitivos. El cuadro germano planteó muchos problemas al Real Madrid tras un inicio esperanzador con los goles de la sueca Filippa Angeldahl y de la danesa Signe Bruun, y el nórdico no se rindió nunca ante un Atlético que dejó escapar la victoria en el tramo final con una diana de Felicia Schoder.

El Eintracht, que fue el primer líder de la Bundesliga con su goleada por 5-0 ante el Essen, sucumbió el domingo en la segunda jornada ante el Hoffenheim (3-0), que ha pasado a comandar la tabla del torneo germano.

Las rotaciones no le vinieron bien al cuadro de Niko Arnautis, que falló numerosas ocasiones y lo acabó pagando en el segundo periodo, resultado del que tratará de aprender este jueves en el Di Stéfano, donde el Real Madrid enlazó su segundo triunfo consecutivo -el primero del curso en la Liga F-, también complicado, ante el Madrid CFF.

Alba Redondo y la escocesa Caroline Weir, que no fueron titulares en Fráncfort, y que entraron en las rotaciones definidas por el técnico blanco, acabaron con la sequía del equipo blanco en la competición española, que ahora espera volver a meterse en la fase principal del torneo continental, como ha hecho en las cuatro temporadas en las que ha participado.

El Atlético, lanzado

El Atlético de Madrid, por su parte, tuvo la victoria en su mano en Gotemburgo tras el gol de la brasileña Luany da Silva, que está en plena racha, como volvió a confirmar en el partido de la tercera jornada de la Liga F ante el Levante (4-0) que le mantiene como el único equipo que ha ganado todo lo que ha disputado junto al Barcelona.

El conjunto rojiblanco intentará aprender de ese empate en el campo del siempre correoso y peleón Hacken, que hace dos campañas se le atragantó al propio Real Madrid, y no quedarse fuera de la fase principal, como le ocurrió la pasada temporada ante el Rosenborg noruego.

El Atlético cayó en los octavos de la temporada 2020-21 ante el Chelsea y cuenta su mejor participación continental en la campaña 2019-20, en la que alcanzó los cuartos de final, pero cayó en San Mamés ante el Barcelona por 0-1 con un postrero tanto de la francesa Kheira Hamraoui.

De clasificarse, ambos equipos entrarán en el sorteo del viernes (12.00) junto a los otros siete que superen esta ronda previa y se unirán a los nueve clasificados directamente para la nueva fase de liga: Arsenal, Lyon, PSG, Bayern Múnich, Wolfsburgo, Barcelona, Chelsea, Benfica y Juventus.

Los perdedores pasarán a disputar la nueva competición, la Copa de Europa femenina, en la segunda ronda clasificatoria, que también se sorteará este viernes (15.00). EFE