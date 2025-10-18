El Real Betis juega por Sandra Peña, la joven que se quitó la vida tras meses de acoso escolar en Sevilla

Esta semana ha dejado una noticia trágica que recuerda la importancia de poner en marcha los mecanismos necesarios para evitar el acoso escolar y el Real Betis ha tomado el relevo para visibilizar una problemática que todavía necesita de mucho trabajo para entrar en el imaginario colectivo de la sociedad.

La joven sevillana de 14 años de edad, Sandra Peña, se quitaba la vida después de sufrir insultos y vejaciones en su centro educativo y de que no se activaran los protocolos para ponerle freno. La familia denunciaba que nadie hizo nada para ayudar a la joven, que decidió terminar con el sufrimiento de golpe el pasado martes 13 de octubre al volver del colegio.

A raíz del suceso ha empezado una oleada de empatía y comentarios afectuosos a la niña y a los familiares a través de las redes sociales y Sevilla se ha volcado con los que más sufren la pérdida de Sandra.

Ahora es el conjunto bético el que se suma a las muestras de respeto, aprovechando que en una de las fotos surgidas desde que se conoció la información aparecía la joven con una camiseta del club sevillano, mostrando su amor por los colores.

Así, el partido de la Jornada 9 de la liga ante el Villarreal se dedicará a Peña según ha desvelado el club a través de sus redes sociales con un mensaje claro: "En memoria de Sandra Peña".

La publicación ha despertado numerosos comentarios de apoyo en X, incluso de aficionados de otros equipos que tienen claro que este tipo de cosas pasan por encima de cualquier color de camiseta: "Soy del Villarreal, pero si hoy en memoria de Sandra os lleváis los 3 puntos, tampoco me importaría y me daría igual perder hoy", apuntaba un seguidor del rival de este sábado.

Otro perfil indica que el gesto "ojalá sirviera para que no se produzcan más casos y concienciasen a los centros educativos para que ante cualquier sospecha de acoso, se aplique el protocolo y se eviten estás desgracias".

Finalmente, también hay quien felicita al Betis por la iniciativa: "Muy bien Betis por dar visibilidad. Hay que darle la importancia que requiere un problema tan grande como es el acoso escolar. No podemos esperar que pasen cosas tan graves para despertar".