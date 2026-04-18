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Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
Rafa Guerrero (Chiringuito): "Arbeloa Rojas es de lo mejor que hay hoy en el panorama nacional"
José Luis Sánchez (Chiringuito): "El panorama arbitral español está fatal"
Gonzalo Miro (COPE): "Me hubiera gustado ver a Llorente en el lateral. Nahuel Molina no me gusta. Esto ha sido una fiesta en Sevilla, se han ido llenando todas las butacas. No cabe ni un solo alfiler"
Petón (COPE): "Depende de la salud de los futbolistas. Si Barrios estuviera al 100% estaría en el 11, como Cardoso. Confía mucho en los que tiene en el campo. Me hubiera preocupado más tener a Remiro en la portería"
Bakero (SER): "Disfrutar en el fútbol es una palabra compleja. Ha habido finales que he ganado y que he perdido, pero siempre he podido disfrutar la previa. En el partido es otra historia. Siempre he tenido sensaciones positivas"
Kiko Narváez (SER): "El entrenador te dice 'sal y disfruta', los cojones. Si te llamas Ronaldinho o Messi sí que puedes disfrutar, pero en la mayoría de los partidos tenía que marcar, correr, venir... y si el partido estaba resuelto ya disfrutaba. He disfrutado cuando ha terminado el partido, durante lo he sufrido mucho"
Pedro Martín (COPE): "Arbeloa Rojas es el primer árbitro castellano-manchego en arbitrar una final. No está siendo una buena temporada, tiene arbitrajes muy políticos. Ha tenido decisiones rarísimas de VAR. Está siendo preparado para ser el mejor árbitro español"
Paco González (COPE): "A mí cada vez me mola menos"
¡Buenas noches!
¡Hoola, hoola! Buenas noches a todos. Un nuevo rey busca levantar la Copa esta noche en el césped de La Cartuja. Atlético de Madrid y Real Sociedad se juegan el primer título de la temporada y en SPORT podrás seguir todas las reacciones del partido, en directo.
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