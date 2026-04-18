Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo

Bakero (SER): "Disfrutar en el fútbol es una palabra compleja. Ha habido finales que he ganado y que he perdido, pero siempre he podido disfrutar la previa. En el partido es otra historia. Siempre he tenido sensaciones positivas"

Kiko Narváez (SER): "El entrenador te dice 'sal y disfruta', los cojones. Si te llamas Ronaldinho o Messi sí que puedes disfrutar, pero en la mayoría de los partidos tenía que marcar, correr, venir... y si el partido estaba resuelto ya disfrutaba. He disfrutado cuando ha terminado el partido, durante lo he sufrido mucho"