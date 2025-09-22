La reacción de Luis Enrique a su premio desde los banquillos del estadio del Marsella

Luis Enrique ha sido galardonado como mejor entrenador masculino del 2025 durante la gala del Balón de Oro. Un premio que se le otorga tras ganarlo prácticamente todo. El asturiano conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y sobre todo, la UEFA Champions League.

Pero, curiosamente, Luis Enrique ha vivido la gala desde un lugar diferente: el Estadio Vélodrome, en Marsella. Tras la suspensión del encuentro de liga entre Marsella y PSG, el conjunto parisino tenía que jugar el partido este lunes a las 20:00, coincidiendo con la ceremonia y haciendo que fuese prácticamente imposible que el técnico acudiera al Théâtre du Châtelet, en París.

Así, el asturiano ha recibido la noticia de su galardón desde el banquillo, en plena concentración con sus jugadores. El entrenador ha recibido la información junto a su 'staff', sin 'aparentemente reaccionar'.

Los aficionados también se hicieron sentir en redes sociales. Muchos compartieron imágenes de Luis Enrique dirigiendo desde el 'Vélodrome' y celebraron que, aunque no estuviera en la gala, su trabajo hablara por él.

Luis Enrique, en su lugar, dejó un video preparado para agradecer el premio individual, mientras disputa un partido 'muy caliente' en Marsella que, por cierto, tenía el marcador en contra cuando le otorgaron el galardón. Cosas del fútbol.