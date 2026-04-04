El RCD Espanyol se proclama campeón de la duodécima edición del MICIntegra

El RCD Espanyol se ha proclamado campeón este sábado de la duodécima edición del MICIntegra, el torneo inclusivo para jugadores con discapacidad intelectual que se ha disputado un año más en Vidreres. El otro finalista ha sido el FC Barcelona Genuine, en una final que ha terminado con un resultado de 4-2 en la fase Motivación Oro, que enfrenta a los equipos que han finalizado en primera posición de la fase inicial.

Los vencedores de las otras dos fases han sido el Support Girona, que se ha impuesto al Baix Empordà Specials por 4-2 en la final de la fase Compañerismo Plata, y el Club Atletismo Garrotxa, que ha superado al FC Taina por 5-0 en el duelo decisivo de la fase Fair Play Bronce.

La competición ha contado este año con la participación de 18 equipos y se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada con un formato estructurado en tres fases, permitiendo adaptar el nivel competitivo de los conjuntos y garantizar la presencia de todos los equipos. Además, todos los participantes recibieron una medalla de participación, que se entregó al mediodía.

La consejera de territorio, vivienda y transición ecológica y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, ha destacado que "estos días deben recordarse los valores del deporte y del fútbol, como la solidaridad, la cooperación y la integración, y eso en el MICIntegra se muestra de manera especial". Así mismo, la consejera ha invitado a los equipos que provienen de todo el mundo a disfrutar de los paisajes, el tiempo y la gastronomía de la Costa Brava.

Juanjo Rovira, consejero del MIC, ha valorado la jornada como un "éxito total", en el que los participantes han sido los protagonistas, mostrando su alegría y deportividad. "Como cada año, ha sido un día muy emotivo y de hermandad."

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El MICIntegra se celebra con la colaboración de la Fundación ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Vidreres, y se ha consolidado como una de las citas más singulares del MICFootball, integrando la vertiente inclusiva dentro de un torneo que reúne a equipos de toda Cataluña. El torneo forma parte de la 24ª edición del MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup), que esta semana se disputa en 45 municipios de las comarcas de Girona.