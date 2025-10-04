RC Deportivo - UD Almería: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo afronta un nuevo reto en Riazor y pone en juego su condición de líder ante un Almería con mucha calidad y que tiene el mismo objetivos, el ascenso de categoría. El equipo coruñés llega al duelo con la bajas de Mella y Escudero y con las dudas de Gragera y José Ángel, que vuelve de lesiones de larga duración y no jugarán de inicio. Hidalgo debe exprimirse la cabeza para contrarrestar las armas andaluzas y también para que su equipo se parezca más al de la primera parte en Eibar que al de la última media.

Su apuesta no será muy diferente a la de la semana pasada, ya que hay diez fijos en su relación inicial. La incógnita es la misma de hace una semana: quién suplirá a Mella. En Eibar fue Stoichkov y puede repetir el gaditano, pero también tiene opciones Noubi o Charlie Patiño con sus correspondientes consecuencias tácticas y en el dibujos a presentar ante los rojiblancos.

El Almería llega al duelo en una trayectoria de menos a más, aunque con dos bajas importantes: Embarba y Lopy. Aun así, tiene mucho arsenal ofensivo para suplirlos y para volver a presentar una apuesta equiibrada, el gran caballo de batalla de un equipo que tiene mucha pegada, pero que a veces naufraga cuando tiene que contener.

Horario del partido entre el RC Deportivo y la UD Almería

El Deportivo vive su cuatro partido en casa después de auparse al liderato hace algo más de una semana. El equipo coruñés pretende prolongar su racha en casa tras un arranque de liga en Riazor en el que empezó empatando con el Burgos. Un tercer triunfo en su hogar es lo que busca en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante la UD Almería en Riazor será el 4 de octubre a las 16.15 horas, correspondiente a la 8ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y la UD Almería

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la UD Almería será transmitido por TVG, Ten, Canal Sur y LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.

Vía: La Opinión A Coruña