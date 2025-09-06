RC Deportivo - Sporting de Gijón: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo vuelve a Riazor, lo que siempre ha sido una alegría, a pesar de que fue uno de los peores visitantes de la pasada Liga en Segunda. Tras aquel inicio prometedor en Granada, se le resistió el Burgos y estuvo a punto de perder en Leganés. No será una empresa menor recibir hoy a un Sporting de Gijón, quien llega a la ciudad con más de mil seguidores y que cuenta sus partidos de esta liga por victorias.

Mientras el Dépor aún le busca el mejor ecosistema posible a Yeremay, encaja fichajes como el de Stoichkov y se ilusiona con la irrupción de Mulattieri, el desembarco del equipo asturiano en Riazor traerá la vuelta a A Coruña después Pablo Vázquez tras una polémica salida. Forma una sólida pareja con Perrin y enfrente tendrá a Yeremay y compañía, aunque hay algunas dudas en el once de Hidalgo para el duelo de hoy.

Una de las grandes diferencias respecto a hace una semana es que el Dépor jugará por fin con el mercado cerrado y respirará al menos hasta el mes de enero. No cuenta con Mella que está con la selección sub 20, pero sí con Yeremay a pleno rendimiento. El ruido no cesa porque el Sporting ya amenaza con volver a intentarlo. Al menos han bajado los decibelios.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Sporting de Gijón

El Deportivo vive su segundo partido en casa después de evitar in extremis la derrota en Leganés. El equipo coruñés pretende ganar por fin en Riazor tras un arranque de liga en el que no ha perdido, pero en en el que le ha costado ganar. Un segundo triunfo en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Sporting de Gijón en Riazor será 6 de septiembre a las 16.15 horas, correspondiente a la 4ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Sporting de Gijón

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.