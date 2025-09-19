RC Deportivo - SD Huesca: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

Riazor, en horario de viernes por la noche, se prepara para una nueva batalla ante la SD Huesca que le puede aupar al liderato de Segunda a falta de que juegue el Racing de Santander. El equipo de Hidalgo trae el viento de cola del potente triunfo ante el Mirandés y Vitoria quiere más. El equipo coruñés es segundo en la tabla y sigue invicto en la competición.

El rival será una SD Huesca que le trae buenos recuerdos al técnico y que viene con diez puntos a Riazor. No se esperan grandes novedades en el once deportivista. Será el último partido de Mella antes del Mundial sub 20, el lateral izquierdo también ofrece alguna duda, mientras todas las miradas están puestas en la delantera. Esta semana LA OPINIÓN charló con Mulattieri, el gran favorito, para ocupar la posición, pero Eddahchouri también ha mostrado sus credenciales con tres goles en menos de 20 minutos.

Riazor se prepara de nuevo para un gran espectáculo justo cuando el equipo empieza a surfear la ola nueva y en A Coruña se han disparado las ilusiones.

Horario del partido entre el RC Deportivo y la SD Huesca

El Deportivo vive su tercer partido en casa después de ese sanador triunfo ante el Mirandés en Vitoria. El equipo coruñés pretende prolongar su racha en Riazor tras dos triunfos seguidos y ese gol de Barcia al Sporting. Un tercer resultado positivo es lo que busca en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante la SD Huesca en Riazor será 19 de septiembre a las 20.30 horas, correspondiente a la 6ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y la SD Huesca

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Mirandés será transmitido por la TVG y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion

Vía: La Opinión A Coruña