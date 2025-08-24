RC Deportivo - Burgos CF: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El aire fresco de la victoria en Granada quiere el Dépor torneo en huracán en el estreno en casa ante el Burgos, el mejor equipo en la jornada inaugural de la liga. No le fue nada bien al equipo coruñés la pasada campaña en Riazor y por ahí se le escaparon las mínimas opciones que tuvo de entrar en play off. Si quiere ser un equipo diferente, que aspira de verdad en otras cotas debe mostrar como otro conjunto en su supuesto fortín. El primer paso ante el Burgos.

Mientras se cierra el mercado y llega un delantero con Mulattieri como mejor colocado, Hidalgo sigue fraguando versátil, rocoso y con pegada. El once inicial no debería cambiar respecto al de hace una semana con cuatro fichajes entre los elegidos, con una mínima duda en la portería y con una de las zona de enganches más poderosas de la categoría.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Burgos CF

El Deportivo vive su pimer partido en casa después del estreno en Granada.. El equipo coruñés quiere empezar con fuerza en Riazor tras la mala temporada pasada en su hogar. Un triunfo en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Burgos en Riazor será el 24 un duelo correspondiente a la 2ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Burgos CF

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor tiene puestas muchas esperanzas para arrancar con fuerza el campeonato en Riazor. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica, del vídeo con el resumen de los goles y las mejores jugadas y de todas las incidencias del primer encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.