La razón por la que Manu Lama no desea que su padre esté en la grada en sus partidos con el Granada: "Que se quede en casa"

La temporada del Granada, entrenado por Pacheta, está siendo decepcionante, pero uno de los nombres que se salva es el de Manu Lama, hijo de Manolo Lama. El conjunto nazarí lleva toda la campaña contra las cuerdas, aunque en este mercado invernal se ha reforzado con el objetivo de salvar la categoría.

Ayer ya se empezaron a ver los primeros brotes verdes sobre el césped de Los Cármenes tras vencer por 5-1 al Real Valladolid, donde destacaron dos jugadores por encima del resto: Izan González y Manu Lama.

El hijo del periodista de la 'Cadena COPE' vio puerta, sumando su segunda diana de la temporada. En zona mixta, el defensor aseguró que la victoria se había logrado gracias al "trabajazo de todos los jugadores".

"Estamos muy felices porque sumamos otra vez tres puntos aquí en casa", declaró el futbolista del Granada a Isaac Fouto. Asimismo, comentó que este triunfo debe servir para "seguir" con la buena dinámica en los próximos encuentros.

No obstante, el momento más viral llegó cuando Fouto le cuestionó irónicamente por la presencia de su padre, Manolo Lama, en los partidos del Granada. "El otro día estuvo tu padre en Leganés y perdisteis; hoy no ha venido… y marcas, habéis goleado y habéis ganado", comentó el colaborador de COPE.

Manu Lama con el Granada CF / Archivo

Respecto a si Manolo es gafe, el jugador del Granada, en tono distendido, aseguró: "Lo tengo claro, lo tengo claro". Además, quiso enviarle un mensaje cargado de intención de cara al próximo partido del equipo nazarí frente al Ceuta.

"El siguiente partido es en Ceuta, no sé si vendrá, pero si tiene la posibilidad de venir, le voy a decir que mejor se quede en casa, porque de momento ha ido bien", sentenció entre risas.

Noticias relacionadas

Por el momento, el periodista no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hijo. Sin embargo, no cabe duda de que sus compañeros de la Cadena COPE aprovecharán la ocasión para preguntarle al respecto y tratar de obtener una respuesta en directo.