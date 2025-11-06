En directo
CONFERENCE LEAGUE
Rayo Vallecano-Lech Poznan, en directo: sigue los partidos de Conference League hoy, en vivo
El Rayo Vallecano se aferra a Vallecas para impulsarse en Europa tras una victoria y un empate en las dos primeras jornadas
Vive en SPORT la tercera jornada de la Conference League en directo, con los partidos del Rayo Vallecano, el Estrasburgo, el Jagiellonia o el Crystal Palace.
Resultados de la Conference League
18.45 horas
Shakhtar 2 - 0 Breidablik
Samsunspor 3 - 0 Hamrun Spartans
Noah 1 - 2 Sigma Olomouc
Kuopio 3 - 1 Slovan Bratislava
Celje 2 -1 Legia Varsovia
Sprata Praga 0 - 0 Raków Czestochowa
AEK Larnaka 0 - 0 Aberdeen
Mainz 2 - 1 Fiorentina
AEK Atenas 1 - 1 Shamrock Rovers
21.00 horas
Crystal Palace 1 - 0 AZ Alkmaar
Dynamo Kyiv 1 - 0 Zrinjski Mostar
Rayo Vallecano 0 - 1 Lech Poznan
Rapid de Viena 0 - 0 Universitatea Craiova
Lincoln Red Imps 0 - 0 HNK Rijeka
Lausanne Sport 0 - 0 Omonia Nicosia
Shkendija 0 - 0 Jagiellonia
Häcken 0 - 1 Estrasburgo
Shelbourne 0 - 0 Drita
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.31
¡La que ha perdonado el Rayo! No supieron aprovechar los de Iñigo Pérez la falta de intensidad de la defensa rival, que le permitió conectar pases en el área e incluso dos remates blandos.
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.29
Pide penalti el Rayo Vallecano tras golpear el portero en Pacha Espino. Tocó el balón con la mano el guardameta Mrozek antes de chocar.
DINAMO KIEV 1 - 0 Zrinjski | MIN.26
Se anima la noche europea en la Conference. Marca yambién el Dinamo de Kiev ante el Zrinjski.
CRYSTAL PALACE 1 - 0 AZ ALKMAAR | MIN.25
Se adelanta el Estrasburgo con un gol de Juan Enciso de cabeza. Mientras, el VAR da por válido un gol del Crystal Palace, que había fallado antes un penalti y que se adelanta ante el AZ Alkmaar. Gol de Lacroix.
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.23
Y otra para el Rayo, que ha reaccionado muy bien al tanto encajado. Lejeune recuperó tras un error de los polacos y le pegó desde lejos. La llegó a tocar, sin éxito, Álvaro García.
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.19
¡La ha tenido Camello! Buena combinación del Rayo por la derecha, pero el centro de Óscar Valentín no lo pudo rematar en condiciones Camello, que le dio con el pie de apoyo.
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.16
Primer cuarto de hora cumplido. Solo se ha movido el marcador en Vallecas, los otros ocho partidos de Conference League siguen con empate a cero.
RAYO VALLECANO 0 - 1 LECH POZNAN | MIN.13
Despiste de la defensa rayista. El delantero del Lech Poznan remata sin oposición. Empieza torcido el encuentro para el Rayo Vallecano mientras se hace notar la afición visitante.
¡GOL DEL LECH POZNAN!
Pues una de cal y otra de arena para el Rayo. Se adelantan los polacos. Centro desde la derecha de Joel Pereira rematado por Palma de cabeza. Golazo.
RAYO VALLECANO 0 - 0 LECH POZNAN | MIN.10
¡Cancela el árbitro la falta! El VAR le avisó porque si pitaba falta, debía ser roja. Pero el colegiado corrige su propia decisión y, para no señalar la roja, despita la falta y le quita hasta la amarilla a Lejeune.
