CONFERENCE LEAGUE

Rayo Vallecano-Lech Poznan, en directo: sigue los partidos de Conference League hoy, en vivo

El Rayo Vallecano se aferra a Vallecas para impulsarse en Europa tras una victoria y un empate en las dos primeras jornadas

El Rayo, por detrás en el marcador

El Rayo, por detrás en el marcador / EFE

Marc Marín

Vive en SPORT la tercera jornada de la Conference League en directo, con los partidos del Rayo Vallecano, el Estrasburgo, el Jagiellonia o el Crystal Palace.

Resultados de la Conference League

18.45 horas

Shakhtar 2 - 0 Breidablik

Samsunspor 3 - 0 Hamrun Spartans

Noah 1 - 2 Sigma Olomouc

Kuopio 3 - 1 Slovan Bratislava

Celje 2 -1 Legia Varsovia

Sprata Praga 0 - 0 Raków Czestochowa

AEK Larnaka 0 - 0 Aberdeen

Mainz 2 - 1 Fiorentina

AEK Atenas 1 - 1 Shamrock Rovers

21.00 horas

Crystal Palace 1 - 0 AZ Alkmaar

Dynamo Kyiv 1 - 0 Zrinjski Mostar

Rayo Vallecano 0 - 1 Lech Poznan

Rapid de Viena 0 - 0 Universitatea Craiova

Lincoln Red Imps 0 - 0 HNK Rijeka

Lausanne Sport 0 - 0 Omonia Nicosia

Shkendija 0 - 0 Jagiellonia

Häcken 0 - 1 Estrasburgo

Shelbourne 0 - 0 Drita

