CONFERENCE LEAGUE

Rayo Vallecano-Drita, en directo: sigue los partidos de la jornada de Conference League hoy, en vivo

El Rayo Vallecano busca consolidarse en el top-8 frente a un conjunto kosovar que se ha erigido en una de las revelaciones de la Conference

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran el tanto ante el Shkëndija

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran el tanto ante el Shkëndija / EFE

Xavier Zapater

Vive en SPORT la sexta jornada de la Conference League en directo, con los partidos del Rayo Vallecano, el Estrasburgo, el Jagiellonia o el Crystal Palace.

Resultados de la Conference League

Mainz 0-0 Samsunspor

Omonia Nicosia 0-0 Raków Czestochowa

Celje 0-0 Shelbourne

Shakhtar 0-0 HNK Rijeka

Rayo Vallecano 0-0 Drita

Slovan Bratislava 0-0 Häcken

Crystal Palace 1-0 KuPS Kuopio

Dynamo Kiev 0-0 Noah

AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia

Sigmal Olomouc 0-0 Lech Poznán

AEK Larnaca 0-0 KF Shkendija

Sparta Praha 1-0 Aberdeen

Estrasburgo 1-0 Breidablik

Legia Varsovia 0-0 Lincoln Red Imps

AEK Atenas 0-0 Universitatea Craiova

Zrinjski Mostar 0-1 Rapid Viena

Lausanne Sports 0-0 Fiorentina

Shamrock Rovers 0-0 Hamrun Spartans

