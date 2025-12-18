En directo
CONFERENCE LEAGUE
Rayo Vallecano-Drita, en directo: sigue los partidos de la jornada de Conference League hoy, en vivo
El Rayo Vallecano busca consolidarse en el top-8 frente a un conjunto kosovar que se ha erigido en una de las revelaciones de la Conference
Xavier Zapater
Vive en SPORT la sexta jornada de la Conference League en directo, con los partidos del Rayo Vallecano, el Estrasburgo, el Jagiellonia o el Crystal Palace.
Resultados de la Conference League
Mainz 0-0 Samsunspor
Omonia Nicosia 0-0 Raków Czestochowa
Celje 0-0 Shelbourne
Shakhtar 0-0 HNK Rijeka
Rayo Vallecano 0-0 Drita
Slovan Bratislava 0-0 Häcken
Crystal Palace 1-0 KuPS Kuopio
Dynamo Kiev 0-0 Noah
AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia
Sigmal Olomouc 0-0 Lech Poznán
AEK Larnaca 0-0 KF Shkendija
Sparta Praha 1-0 Aberdeen
Estrasburgo 1-0 Breidablik
Legia Varsovia 0-0 Lincoln Red Imps
AEK Atenas 0-0 Universitatea Craiova
Zrinjski Mostar 0-1 Rapid Viena
Lausanne Sports 0-0 Fiorentina
Shamrock Rovers 0-0 Hamrun Spartans
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.28
Otra vez lo intentó Fran Pérez desde el extremo izquierdo, pero su centro tampoco conecta con ningún compañero. Muy pasado ahora.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.27
Centro de Fran Pérez buscando a Ratiu que no encuentra a su destinatario. Atrapa fácil Behluli el envío demasiado bombeado.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.24
Expeditivo Luiz Felipe para detener el ataque del Drita por el carril izquierdo. Buena acción para frenar un ataque prometedor del equipo kosovar.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.23
Ahora fue Pedro Díaz quien quiso sorprender a Behluli con un remate lejanísimo, pero el disparo se le marchó muy por encima de la portería del Drita.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.20
Vertrouwd quiso incorporarse al ataque y generar una superioridad, pero perdió el control del esférico en el uno contra uno, tras una buena bicicleta.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.17
Duro pisotón de Unai López sobre Mustafa en el círculo central, que ha provocado que entren las asistencias médicas para atender al futbolista del Drita.
¡ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS!
Así están los marcadores de los 18 partidos, cuando se ha disputado el primer cuarto de hora de juego. Ya hemos visto goles en cuatro encuentros distintos:
MAINZ 05 0-0 SAMSUNSPOR
OMONIA NICOSIA 0-0 RAKÓW CZESTOCHOWA
CELJE 0-0 SHELBOURNE
SHAKHTAR DONETSK 0-0 HNK RIJEKA
RAYO VALLECANO 0-0 FC DRITA
SLOVAN BRATISLAVA 0-0 HÄCKEN
CRYSTAL PALACE 1-0 KUPS KUOPIO
DINAMO DE KIEV 0-0 NOAH
AZ ALKMAAR 0-0 JAGIELLONIA BIALYSTOK
SIGMA OLOMOUC 0-0 LECH POZNAN
AEK LARNACA 0-0 KF SHKËNDIJA
SPARTA DE PRAGA 1-0 ABERDEEN
ESTRASBURGO 1-0 BREIDABLIK
LEGIA DE VARSOVIA 0-0 LINCOLN RED IMPS
AEK DE ATENAS 0-0 UNIVERSITATEA CRAIOVA
ZRINJSKI MOSTAR 0-1 RAPID DE VIENA
LAUSANNE SPORTS 0-0 FIORENTINA
SHAMROCK ROVERS 0-0 HAMRUN SPARTANS
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.14
Fueeeraaa Gumbau. Ante la dificultad de superar el bloque bajo del Drita, lo probó Gumbau con un disparo lejano, que no encontró portería. No le pegó bien.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.12
Pierde el balón Camello cuando quería filtrar un pase por dentro. Lo intenta por el centro el Rayo y está bien cerrada la defensa del Drita.
RAYO VALLECANO 0-0 DRITA | MIN.9
Desplazamiento en largo para Ratiu que no puede evitar que el balón se escape por la línea lateral. Sigue el dominio del Rayo, totalmente instaurado en campo rival en estos primeros instantes de partido.