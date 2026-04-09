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CONFERENCE LEAGUE
Rayo Vallecano - AEK Atenas, en directo: Conference League hoy, en vivo
Sigue en directo el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas
El Rayo Vallecano quiere la Conference League. El Estadio de Vallecas acoge un partidazo entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Conference. El partido arrancará a las 18:45 h, en cuanto el colegiado Benoît Bastien dé el silbatazo de inicio.
Recordemos que el partido entre Rayo Vallecano y AEK Atenas es el encuentro que inaugura la jornada de los cuartos de final.
¡XI DEL AEK ATENAS!
El AEK Atenas, que acumula una racha de dos victorias consecutivas y corona la clasificación de la Super League 1, sale con un once dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles al conjunto franjirojo.
¡XI DEL RAYO VALLECANO!
El Rayo Vallecano intentará ganar hoy el partido de ida de cuartos de final con estos once guerreros. A pesar de perder su último partido de Conference por 0-1 ante el Samsunspor, los de Vallecas ganaron su último duelo liguero contra el Elche a domicilio. El conjunto de Íñigo Pérez sufre bajas por lesión: Fran Pérez, jugador de peso para el Rayo, se perderá el duelo por molestias físicas y Diego Méndez también estará ausente.
¡Buenas tardes a todo/as! Bienvenidos a la ida de los cuartos de final de la Conference League. Desde el equipo de SPORT deseamos que dsifruten de esta retransmisión en vivo.
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