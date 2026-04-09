Rayo Vallecano - AEK Atenas, en directo: Conference League hoy, en vivo

¡XI DEL RAYO VALLECANO!

El Rayo Vallecano intentará ganar hoy el partido de ida de cuartos de final con estos once guerreros. A pesar de perder su último partido de Conference por 0-1 ante el Samsunspor, los de Vallecas ganaron su último duelo liguero contra el Elche a domicilio. El conjunto de Íñigo Pérez sufre bajas por lesión: Fran Pérez, jugador de peso para el Rayo, se perderá el duelo por molestias físicas y Diego Méndez también estará ausente.