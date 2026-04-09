Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz - EtcheverryAlcaraz - Bublik horarioCuadro Masters MontecarloBarcelona - AtléticoDe JongPenalti PubillHenryCubarsíEddy MerckxSimeoneEtapa 5 ItzuliaClasificación ItzuliaMasters Augusta 2026Abogado deportivoRelojes AndorraMateu LahozIturraldeEuropa LeagueSectores París-RoubaixDónde ver AlcarazAlcarazGerard MartínTopuriaParquímetrosClasificación EuroligaGuardiola BusquetsVicky Martin BerrocalExcedenciaSenderismo
instagramlinkedin

En Directo

CONFERENCE LEAGUE

Rayo Vallecano - AEK Atenas, en directo: Conference League hoy, en vivo

Sigue en directo el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas

Rayo Vallecano vs. Real Madrid

Rayo Vallecano vs. Real Madrid / J.J.Guillen

Unai Martos

El Rayo Vallecano quiere la Conference League. El Estadio de Vallecas acoge un partidazo entre el Rayo Vallecano y el AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Conference. El partido arrancará a las 18:45 h, en cuanto el colegiado Benoît Bastien dé el silbatazo de inicio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL