El Rayo se juega media Conference en el frío polaco

La quinta jornada de la Conference League lleva este jueves al Rayo Vallecano hasta el Stadion Miejski de Białystok, en Polonia, donde le espera un Jagiellonia que ha convertido su estadio en un fortín. El cuadro polaco llega noveno en la clasificación con ocho puntos, uno por encima de un Rayo que es decimosegundo con siete, en plena pelea por entrar entre los ocho primeros que accederán directamente a octavos.

Los vallecanos ilusionados en Europa, pero en bache liguero

Para el Rayo, el choque de este jueves a las 18:45 en Białystok llega con sentimientos encontrados. En liga, vienen de caer 1-0 ante el Espanyol, en un partido decidido por un penalti transformado por Roberto Fernández y marcado por la expulsión de Unai López. Con esta derrota, los de Iñigo Pérez arrastran una racha sin victorias en liga desde finales de octubre. Los 'franjirros' suman diecisiete puntos y ocupan la decimosegunda posición.

Sin embargo, el regreso a Europa está dejando muy buena imagen; los vallecanos suman siete de los doce puntos posibles en la liguilla, con ocho goles a favor y seis en contra, y solo han perdido uno de los cuatro partidos disputados, el de la última jornada en Bratislava. La derrota en Eslovaquia por 2-1 ante el Slovan, tras adelantarse con un gol de Fran Pérez, supuso el primer tropiezo rayista en la competición.

Białystok, un fortín inexpugnable

El Jagiellonia llega al encuentro con una mezcla de fiabilidad europea y dudas recientes en liga. El equipo de Adrian Siemieniec enlaza dos partidos sin ganar en la Ekstraklasa —un empate en casa del Zaglebie (0-0) y una derrota frente al Termalica B-B (2-1)— que lo sitúan cuarto a dos puntos del líder. En Europa, sus números son mucho más sólidos. El conjunto polcao ha ganado sus dos encuentros como local y ha empatado a domicilio sus otros dos partidos.

Jesús Imaz con el título de liga de Polonia / @jesusimaz

En el plano individual, todas las miradas se posan en Afimico Pululu, delantero que estuvo en su día en la órbita del Rayo. A su alrededor, los nombres de los españoles Jesús Imaz, Sergio Lozano o Alex Pozo y el del central portugés Bernardo Vital completan un bloque que combina oficio y pegada.

Las lesiones vuelven a ser protagonistas

La enfermería marca la convocatoria de Íñigo Pérez. El navarro tendrá que hacer frente a las bajas de Alemao, Pedro Díaz, Diego Méndez, Abdul Mumin y Óscar Trejo, todos ellos aún en proceso de recuperación, y a la situación personal del Pacha Espino, ausente en los últimos encuentros. El Jagiellonia, por su parte, afrontará el choque sin lesionados ni sancionados, con la plantilla principal disponible para Siemieniec.