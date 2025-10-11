Raúl de Tomás, ex jugador del Espanyol, se convierte en ganadero de toros bravos

Raúl de Tomás sigue alejado de los focos. Actualmente, el delantero milita en el Al-Wakrah de Catar, aunque pertenece al Rayo Vallecano, club que lo cedió para esta etapa final de su trayectoria deportiva. Tras haber pasado por equipos de renombre como el Real Madrid, Benfica o Espanyol, el jugador madrileño decidió buscar nuevos horizontes fuera de España, en busca de estabilidad y nuevas experiencias tanto personales como profesionales.

Durante los últimos años, Raúl de Tomás ha sabido combinar su vida en los terrenos de juego con una peculiar afición: los toros. Además de ser un apasionado seguidor de la tauromaquia, también ejerce como apoderado del matador Alejandro Chicharro, un papel que le ha permitido adentrarse más en este mundo que tanto le atrae.

Su vínculo con el toro bravo se ha fortalecido hasta el punto de crear su propio hierro, el cual llevará el nombre de “Ganadería de Tomás”, un proyecto que representa la unión entre su infancia y su pasión por el mundo taurino.

Una infancia ligada a los toros

El origen de esta afición se remonta a su infancia. Según él mismo ha contado, todo comenzó en 2004, cuando visitó por primera vez una plaza de toros, concretamente la del Puerto de Santa María. Aquel día, la emoción y el ambiente del ruedo dejaron una huella imborrable en su memoria. Desde entonces, el futbolista tuvo claro que, algún día, formaría parte activa del mundo del toro, ya fuera como criador o como colaborador en la difusión de esta tradición.

En la actualidad, mientras continúa su carrera deportiva en Catar, Raúl de Tomás desarrolla paralelamente su faceta como ganadero y apoderado. En la página oficial de su ganadería se puede leer una frase que resume su sentimiento: “Desde aquel momento supe que algún día llegaría el sueño de poder disfrutar del mundo del toro”. Así, su pasión infantil se ha convertido en un proyecto real y profesional, fruto de años de trabajo, ilusión y dedicación.

Este sueño se ha consolidado recientemente gracias a la aprobación de cambios en el registro de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL). Dichos ajustes han hecho oficial la creación de la “Ganadería de Tomás”, una marca que le permitirá a Raúl de Tomás criar su propio ganado y participar de manera activa en la evolución del sector taurino.

Experiencia en otras ganaderías

Cabe destacar que el madrileño ha trabajado durante años con reses procedentes de ganaderías prestigiosas como las de Victoriano del Río, Daniel Ruiz, Álvaro Núñez, Cayetano Muñoz, Domingo Hernández o Núñez de Tarifa. Gracias a estas colaboraciones, ha adquirido una valiosa experiencia sobre la crianza, selección y comportamiento del toro bravo, aspectos fundamentales para consolidarse en este nuevo ámbito.

Ahora, la antigua ganadería “Elisa y Martín de Lucero Gallardo” pasa a denominarse oficialmente “Ganadería de Tomás”. Este cambio implica la modificación del hierro, la divisa y el titular, que ahora será el propio Raúl de Tomás.