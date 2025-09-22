Raúl Llona, de la Cultural, segundo entrenador fulminado en Segunda

La temporada 2025-2026 apenas ha cumplido seis jornadas y ya se cuentan dos técnicos destituidos en LaLiga Hypermotion. El primero en perder el puesto fue Johan Plat en el Castellón, y apenas una semana después la siguiente cabeza en rodar ha sido la de Raúl Llona, en la Cultural y Deportiva Leonesa. El técnico riojano, que devolvió a los leoneses al fútbol profesional el pasado curso tras proclamarse campeón del Grupo 1 en Primera Federación, no ha podido sostener el pulso del arranque: cuatro puntos de 18 posibles, uno menos que el Córdoba CF, y la derrota más reciente en el Reino de León ante el propio Castellón (1-3) terminaron por sellar su suerte. Y con él continúa el baile en los banquillos.

«La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, Raúl Llona finaliza su etapa como entrenador del primer equipo», reza el comunicado oficial difundido por la entidad cazurra en redes sociales. En la misma nota, el club agradece la «profesionalidad, trabajo y dedicación» de Llona a lo largo de las más de dos temporadas, además de su implicación en todas las parcelas de la entidad. Su salida, por tanto, llega teñida de reconocimiento, pero también de la urgencia que sigue imponiendo la clasificación: el equipo ocupa plaza de descenso y la inercia ya pedía una reacción inmediata.

Gabi, bajo presión en La Romareda

El movimiento no es aislado. En Zaragoza, la figura de Gabi se tambalea tras un arranque de campeonato que roza lo dramático: tres puntos, ningún triunfo y la última herida abierta en Ceuta, donde el recién ascendido se impuso por la mínima (1-0) en el Alfonso Murube. Según avanzó el periodista Ángel García, la cuerda floja ya es demasiado fina para el técnico maño y desde la planta noble de La Romareda se ha abierto un casting en busca del sustituto ideal para paliar el mal inicio de campeonato.

Y en ese contexto, uno de los nombres sobre la mesa también cuenta con pasado blanquiverde. El periodista aragonés Pablo Domínguez ha señalado a Luis Miguel Carrión, extécnico cordobesista, como una de las alternativas que baraja el club zaragozano si decide consumar el relevo. No es el único: Borja Jiménez, con pasado en Leganés y Deportivo, también aparece entre los candidatos.

Vía: Diario Córdoba