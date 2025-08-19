Ramis, el entrenador que se le resiste al Deportivo

El destino ha querido que el Deportivo arranque esta liga ante dos entrenadores que quiso contratar en el pasado y a los que le fue imposible convencer. El primero fue José Luis Rojo, Pacheta, ahora en el Granada, quien en las dos ocasiones que el club coruñés lo intentó tenía miras más altas que la Primera RFEF y la Segunda División. Ahora le toca medirse al Burgos de Luis Miguel Ramis, con el que también trató dos veces su incorporación. Cuando acabó llegando Idiakez, no se veía el catalán para el tercer escalón nacional después de su aventura en Tenerife y antes de su incursión fallida en el Espanyol. Más de un año después, cuando el vasco fue despedido, se convirtió en una de las opciones encima de la mesa, pero no se puso de acuerdo con el Dépor en las condiciones de trabajo, ya fuesen los emolumentos o el equipo de trabajo que iba traer con él. Justo en ese momento se comprometió con el Burgos, con el que ya se midió hace unos meses al Dépor, un duelo que perdió. Ahora regresa a Riazor como líder, en el que será su tercer encuentro como entrenador visitante en A Coruña.

La historia de Luis Miguel Ramis no se circunscribe únicamente a esos dos intentos fallidos para que se sentase en el banquillo de Riazor. El central, nacido en Cataluña y criado en la cantera del Real Madrid, estuvo cuatro años en el Dépor, entre 1997 y 2001. Nunca fue indiscutible, pero sí integraba unas plantillas de un excelso nivel. En la temporada en la que el Dépor se proclamó campeón de Liga, la 99-00, jugó únicamente tres encuentros, dos como titular, uno de ellos el famoso derbi de Djalminha y Mostovoi.