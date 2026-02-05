Rajadón contra Álvaro Cervera: "No lo quiere nadie, no lo quiere ni su madre"

Florin Andone es uno de esos míticos delanteros de LaLiga que no brillaron en exceso pero cuyo nombre siempre será recordado por su paso por varios clubes del panorama español. Uno de ellos fue el Cádiz, entidad de la que no guarda un gran recuerdo. El jugador rumano no dudó en criticar a la entidad cadista y rajó duramente del que fuera su entrenador en aquella época.

En una entrevista concedida a 'Balears en Joc', el actual delantero del Atlético Baleares de Segunda Federación, repasó varias etapas de su dilatada trayectoria con tan solo 32 años, con un breve paso por el Cádiz en la temporada 21/22, en la que únicamente disputó 9 partidos (cinco de Copa y cuatro de Liga) anotando un solo gol.

"Es un club muy frío"

"El Cádiz es un club muy frío, allí te hacen la cruz por cualquier gilipollez. Y le ha pasado a muchos jugadores, no solo a mí. Entré en un vestuario bastante peculiar, me tacharon de todo allí y me fue muy mal", dijo Florin Andone al recordar su etapa allí.

No se mordió la lengua, y menos todavía cuando le dedicó unas palabras al que fuera su entrenador por aquel entonces, Álvaro Cervera: "Es un entrenador horroroso. El peor entrenador que he tenido en mi vida. 'El gafa'. Me da igual decirlo, no me importa para nada. Me fue muy mal".

Pero no se quedó ahí Andone, que insistió en su crítica al ahora entrenador del CD Tenerife: "El míster en ese momento era muy radical con el que se le cruzara. Es una persona que es así y yo no le caí en gracia. No le gustaba para nada. Me cruzó de una forma... No lo entendía y lo sigo sin entender. El año siguiente me fui a Las Palmas y me lo encontré con el Oviedo, pasó por al lado mío y ni me saludó". Y dejó una contundente frase: "No lo quiere nadie, no lo quiere ni su madre. Mala persona, me da igual decirlo".

Seedorf también recibe

Más allá de Cervera, Florin Andone tampoco tuvo buena relación con otro de los entrenadores de su carrera, Clarence Seedorf. Le dirigió en el Deportivo en la campaña 17/18 y tampoco guarda un gran recuerdo de él: "Vino Seedorf, un desastre. Como jugador, top mundial, como entrenador, un desastre, un desastre". El exdelantero cree que todo el problema "vino de arriba": "De la mierda que hicieron, de todo el destrozo que hicieron. Y ya lo remataron con Seedorf".

Noticias relacionadas

"Cogió el equipo a uno, dos o tres puntos del descenso y bajó a 16. El equipo bajó con Lucas Pérez, que venía del Arsenal; Adrián López, del Atlético y venía del Porto; Çolak en su mejor momento, Andone, Fabian Schar, ahora en Champions; Pantilimon que venía del City; Guilherme, Mosquera… había muchos jugadores en nuestro prime, teníamos equipo supuestamente para estar en UEFA y lo bajamos. Un desastre", concluyó.