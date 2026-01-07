Rafael Louzán traslada el apoyo del fútbol español a los árbitros ante la disputa de la Supercopa

Con la presencia de los máximos responsables del Comité Técnico de Árbitros y todos los colegiados designados para los encuentros de la Supercopa de España, el presidente de la RFEF ha querido trasladar este miércoles en Yeda el respaldo del fútbol español ante el inminente comienzo de la primera gran competición del año.

Rafael Louzán ha agradecido el trabajo de los profesionales del arbitraje "por vuestra entrega y compromiso, que nos hace estar muy esperanzados en este proceso de mejora y modernización continua", al tiempo que ha felicitado a los hombres y mujeres del CTA desplazados hasta Yeda "por el trabajo bien hecho, que con la suerte necesaria hará que toda la labor de estos próximos días esté a la altura de lo que os merecéis".

Unas palabras, a las que el presidente del CTA, Fran Soto, y el responsable técnico, David Fernández Borbalán, han correspondido agradeciendo a su vez la buena acogida que las propuestas presentadas desde el colectivo han tenido en el seno de la RFEF, así como "la libertad de las que disfrutamos en el trabajo diario" con el actual equipo gestor de la Federación.

FC Barcelona y Athletic Club abrirán en la noche del miércoles esta nueva edición de la Supercopa de España, con Isidro Díaz de Mera como árbitro principal. Durante la reunión, ha sido el colegiado manchego quien ha querido expresar la enorme ilusión con la que él y todos sus compañeros encaran este desafío durante el que "intentaremos devolver con nuestro trabajo toda la confianza depositada en nosotros", según ha subrayado.