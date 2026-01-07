Rafael Louzán inaugurará el II Congreso Internacional de Entrenadores en Arabia Saudí

La RFEF reunirá a más de 70 entrenadores y entrenadoras, directores deportivos y técnicos de fútbol españoles que desarrollan su trabajo en el país saudí en un foro de formación en el que participarán los equipos de la Selección española de fútbol.

Con motivo de la celebración de la Supercopa de España 2026, el Comité de Entrenadores de la RFEF celebra este 8 de enero el II Congreso Internacional de Entrenadores/as de Fútbol en la ciudad de Yeda. El foro contará con la asistencia de más de doscientos participantes que, durante una jornada de trabajo, tendrán la oportunidad de seguir las distintas ponencias.

La Real Federación Española de Fútbol trata así de acompañar durante el torneo a los técnicos españoles que desarrollan su trabajo fuera de España, que además tendrán la oportunidad de sumar horas lectivas con vistas a la reevaluación de su Licencia UEFA.

Entre los temas que se tratarán en las mesas estarán el funcionamiento de las selecciones nacionales, análisis táctico, entrenamiento de guardametas o gestión emocional u organización de las concentraciones, todo ello a cargo del equipo de la selección española de Luis de la Fuente, quien intervendrá como colofón al Congreso. Además, se desarrollará una mesa redonda con la participación de la Seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, junto a su ayudante Iraia Iturregi. Y, por otro lado, se tratarán cuestiones de interés como la fiscalidad de los entrenadores fuera de España.

Antes, la bienvenida al Congreso correrá a cargo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. El presidente estará acompañado por el presidente del Comité de Entrenadores, Iván Cancela, y el presidente de la Escuela Nacional, David Gutiérrez.

El II Congreso Internacional de Entrenadores/as de Fútbol se desarrollará este jueves, 8 de enero, a partir de las 10:00 horas locales en el hotel Intercontinental de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí.