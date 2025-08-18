Rafa Obrador coge minutos en el filial del Benfica

Rafa Obrador era la primera opción del Deportivo para reforzar el lateral que estaría conformado por Sergio Escudero, pero apareció en el horizonte la opción del Benfica y todo se vino abajo. Eso sí, haber llegado a un grande de Europa en una operación paralela a la de Álvaro Carreras no le asegura ni mucho menos que vaya a tener protagonismo en el conjunto lisboeta. De hecho, el sueco Samuel Dahl es inamovible en la posición y está por delante en las preferencias del técnico Bruno Lage. Este ostracismo que se cierne sobre él ha hecho que tenga que busca minutos en el filial del Benfica, que juega sus partidos en la Liga 2, la misma en la que juega el Penafiel, el equipo adquirido hace unos meses por Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y del Deportivo.

El zurdo, que estuvo a préstamo la pasada temporada en A Coruña, fue titular en el encuentro ante el Leixoes y disputó 80 minutos en un encuentro que acabó 1-1. Se mostró a buen nivel, ya que fue elegido el mejor jugador del partido. Tal y como destaca la prensa lusa, estuvo solvente en defensa, se animó a atacar e hizo una buena sociedad con Gonçalo Oliveira. Ambos forman parte del grupo de jugadores que entrena con el primer equipo, pero que de manera regular jugarán con el filial para no perder la forma. Es algo muy habitual en los filiales de los grandes equipos portugueses.