Rafa Mir rompe su silencio en el juicio por agresión sexual: “Nos besamos y le vuelvo a introducir los dedos"

El juicio de Rafa Mir y Pablo Jara ha empezado. Este 28 de mayo de 2026 en la Ciudad de la Justicia de València se han citado ambos futbolistas, acusados de agredir sexualmente a dos mujeres en el domicilio de Mir en Bétera en agosto de 2024. La Fiscalía pide para Rafa Mir una pena de 10 años y medio de prisión por violar a la joven de 21 años y 3 años para el segundo futbolista.

El futbolista siempre ha mantenido su inocencia y, de hecho, su defensa pide la absolución. "Todo lo que pasó fue consentido", decía Mir. Según los médicos forenses, indicaron que la exploración ginecológica inicial no detectó lesiones ginecológicas objetivables en la denunciante principal. Respecto al daño psicológico, los expertos confirmaron un trastorno de ansiedad, aunque difieren sobre si la causa directa fue la presunta agresión.

La acusación de Andrea a Rafa Mir

La historia empieza cunado dos jóvenes, Andrea N. M., de 21 años, y Carla A., de 25, acudieron a la vivienda del entonces futbolista del Valencia, cedido por el Sevilla, después de coincidir con él en una discoteca valenciana. Durante su declaración ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, Andrea relató que "sufrió dos presuntas agresiones sexuales sin consentimiento por parte de Rafa Mir". Según explicó, el primer episodio ocurrió en la piscina del chalet, donde el jugador la habría arrojado al agua contra su voluntad, y el segundo en un baño del interior de la vivienda, al que asegura que fue llevada por la fuerza y encerrada. La denunciante afirmó que el futbolista la sujetó con los brazos y realizó tocamientos íntimos mientras ella intentaba apartarse.

La chica reconoció que en la discoteca había existido cierta cercanía y besos con el jugador, aunque señaló que más tarde, durante el trayecto en taxi hacia la casa, él mostró una actitud afectuosa con Carla, algo que le molestó profundamente. Al llegar al domicilio, según su versión, Rafa y Carla se encerraron en una habitación durante varios minutos. Más tarde, el futbolista salió y "trató de calmar a Andrea antes de cogerla en brazos y lanzarla a la piscina, pese a que ella le pidió que no lo hiciera", explica.

La denunciante explicó que tras salir del agua intentó localizar su teléfono móvil y, al no encontrarlo, llamó a su padre utilizando el dispositivo de su amiga. Cuando regresó al interior de la vivienda para recoger su bolso, asegura que Rafa Mir la llevó de nuevo al baño y allí se produjo una segunda agresión. Andrea describió que en ese momento estaba llorando, tenía dificultades para respirar y únicamente quería abandonar el lugar. Según su testimonio, el jugador volvió a realizarle tocamientos íntimos mientras ella se encontraba apoyada contra el lavabo y en estado de nerviosismo.

Carla denuncia a Pablo Jara

La denuncia de Carla, la segunda testimonio, va en dirección a Jara. La chica sositene que fue agredida sexualmente. “En ese momento, Pablo Jara se tira encima de mí, me empieza a tocar el pecho, culo, vagina. Lo apartaba y él se iba y volvía. Salgo de la piscina, voy a cambiarme y me quería ir porque no me gustaba la situación. Entonces escucho ruido. Notaba que ahí estaba pasando algo. 'Me parece fatal lo que estás haciendo', decía, porque había tenido relaciones con él yo", explica Carla.

"De repente sale Andrea, blanca, con un ataque de ansiedad y se empieza a ir y yo la sigo", cuenta. A lo que Pablo, enfadado con la situación, relata: “Estáis montando un escándalo, sois unas niñatas”.

Pero el hecho más grave llega cuando Carla afirma que Pablo le ha pegado un puñetazo, le arrebató la toalla que llevaba encima y posteriormente expulsó a ambas del domicilio

Rafa Mir se defiende

Rafa Mir ofreció ante el tribunal su versión de lo sucedido, aunque dejó claro desde el inicio que únicamente respondería a las preguntas formuladas por su defensa. El futbolista explicó que aquella noche salió con varios amigos y compañeros de equipo a la discoteca 'Mya' (Valencia), donde conoció a Carla y Andrea. Según relató, con Andrea hubo acercamiento desde el principio y afirmó: "Con Andrea estuvimos juntos y nos besamos". También sostuvo que ambos mantuvieron una actitud íntima en la discoteca antes de decidir continuar la noche en su domicilio junto al resto del grupo.

Rafa Mir, a su llegada a la Ciudad de la Justicia hoy / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

El jugador detalló el trayecto en taxi hasta la vivienda y reconoció que durante el viaje tuvo un acercamiento con Carla. Según explicó, Andrea se molestó por esa actitud y llegó incluso a cambiarse al asiento delantero del vehículo. Una vez en el chalet, Mir afirmó que mantuvo relaciones sexuales consentidas con Carla y que, posteriormente, intentó calmar a Andrea porque la veía enfadada. De acuerdo con su relato, la lanzó a la piscina en tono de broma y ambos se besaron dentro del agua. Más tarde, aseguró que entraron juntos a un baño de la casa, donde continuaron besándose. "Nos besamos y le vuelvo a introducir los dedos en la vagina", declaró durante su comparecencia.

Rafa Mir explicó que el ambiente cambió cuando Carla comenzó a llamar a la puerta del baño y, según él, ambas jóvenes empezaron a discutir de manera intensa. El futbolista contó que Andrea salió nerviosa buscando su teléfono móvil y terminó llamando a su padre desde el dispositivo de Carla. También indicó que escuchó gritos desde el exterior de la vivienda y que posteriormente vio a Pablo Jara lanzando pertenencias de las chicas por encima de la valla. Según su versión, un vigilante de la urbanización advirtió de que avisaría a la Policía debido al altercado que se estaba produciendo en la calle. Mir aseguró que las jóvenes gritaban: “Hijo de puta, te vamos a denunciar”, dirigiéndose a su amigo.

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El delantero manifestó que en ningún momento pensó que pudiera ser denunciado por agresión sexual y afirmó que consideraba que todo lo ocurrido había sido consentido. "Fue todo consentido. La noche fluyó así", sostuvo ante el tribunal. También relató que, tras abandonar Valencia y desplazarse a Palma de Mallorca, recibió una llamada de la Guardia Civil para acudir a dependencias oficiales. Según explicó, creyó inicialmente que la cuestión estaba relacionada con la pelea protagonizada por Pablo Jara, pero aseguró que quedó sorprendido cuando le comunicaron que estaba detenido por un presunto delito de agresión sexual. "Me quedo blanco y de piedra", afirmó al recordar el momento en que conoció las acusaciones.