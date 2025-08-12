Radovanovic y Pomares ya están inscritos en La Liga
El central serbio y el lateral se unen a Sebas Moyano y Tachi para poder disputar el primer partido de temporada
El Periódico de Aragón
El Real Zaragoza ha completado la tercera y cuarta inscripción en La Liga a nombre de Radovanovic y Pomares, que ya cuenta con la autorización para jugar este domingo, 17 de agosto, frente al Real Sociedad B en Anoeta a las 17.00h. El central serbio y el lateral se suman a Sebas Moyano y Tachi, los otros dos fichajes blanquillos que han recibido el visto bueno de la federación para estar a disposición de Gabi.
Aunque de los cuatro jugadores, los únicos con los que podría contar el técnico madrileño con seguridad serían Sebas Moyano y Pomares. Radovanovic, al que su esguince de tobillo obliga a extremar precauciones, no ha participado junto al equipo en la sesión de este martes y Tachi queda descartado de la convocatoria para el debut liguero, el central aún no se encuentra preparado para saltar al césped por la lesión muscular que sufrió en el partido amistoso frente al Nástic de Tarragona.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- La salida de Iñaki Peña al Como se atasca
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça