El Racing de Santander, una prueba de fuego defensiva para el Córdoba CF

El Córdoba CF celebró este jueves la segunda de las sesiones preparatorias del encuentro que debe disputar este domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Racing de Santander (21.00 horas), líder de Segunda División y máximo goleador de la competición.

Reto defensivo

La sesión cordobesista, celebrada en el estadio municipal, seguramente haya hecho especial hincapié en el sistema defensivo blanquiverde, en general, y en una letal transición defensiva que está condenando al equipo de Iván Ania, al igual que supuso un lastre la pasada temporada.

El Córdoba CF, fue el tercer equipo de la 2024-25 en mayor porcentaje de posesión, pero defensivamente de poco le sirvió, ya que fue el tercero que más goles encajó, 63, por lo que su efectividad defensiva en lo que a posesión se refiere fue más que pobre. Curiosamente, al Castellón le pasó lo mismo, también encajó 63 goles y casi calcó la posesión de los blanquiverdes hace un año.

El Córdoba CF fue el equipo de entre los 22 que peor efectividad defensiva tuvo en el fútbol de plata. Al equipo de Iván Ania «sólo» le tuvieron que disparar en 449 ocasiones para hacerle 63 goles, lo que dejó una media de 7,12 disparos para batir a Carlos Marín. Es decir, con 15 disparos, cualquier rival de los blanquiverdes se «garantizaba» dos goles de ventaja sobre los de Ania. Nadie tuvo peor ratio defensiva que el Córdoba CF, ni siquiera los equipos descendidos.

En la actual temporada, para encajar nueve goles, al Córdoba CF se le tuvo que disparar en 54 ocasiones, por lo que el equipo de Iván Ania recibe un gol por cada seis disparos que recibe.

Un Racing muy ofensivo

El próximo visitante en El Arcángel, el Racing de Santander, ha disparado en cinco jornadas en 55 ocasiones y ha anotado 15 goles, por lo que anota un gol por cada 3,66 disparos que realiza. El equipo cántabro es el tercero que más dispara a puerta, 11 veces en cada partido de media, sólo superado por el Almería (70) y el Deportivo (58) y empatado con Las Palmas, por lo que es lógico deducir que si se combina la estadística atacante del Racing de Santander con la defensiva del Córdoba CF, los números apuntan a que el conjunto cántabro anotaría, al menos, dos goles el próximo domingo. El Córdoba CF encaja un gol cada seis disparos y se encuentra en el furgón de cola en lo que a efectividad defensiva se refiere en Segunda, esta temporada. Es obvio afirma, por lo tanto, que este Racing de Santander, que llega a El Arcángel como líder y máximo goleador de Segunda, es todo un reto defensivo para un Córdoba CF que tiene en su sistema defensivo un verdadero lastre, ya desde la pasada temporada.

Existe un problema añadido para el Córdoba CF y es el de la buena finalización, el gran nivel de remate en este Racing, ya que de esos 55 disparos a puerta, 35 han finalizado entre los tres palos, por lo que lidera la estadística en Segunda División. El Racing encuentra el objetivo, la puerta, en siete ocasiones por encuentro, por lo que al combinar la estadística ofensiva de los cántabros con la defensiva blanquiverde la preocupación en El Arcángel se vuelve lógica.

En una primera mirada, una de las múltiples claves del encuentro del domingo no sólo estará en la presión alta a la que tienen habituados a todos los hombres de Iván Ania, sino también al trabajo en campo propio. El Racing de Santander es el segundo equipo que más pases correctos da en campo contrario y el segundo con mejor porcentaje de pases en terreno del rival. Los de José Alberto López han llegado a los casi 1.000 pases en territorio enemigo (casi 200 por partido, nada menos), siendo casi tres de cada cuatro exitosos, ya que en un 74,03% encuentran a un compañero. Es decir, quizá el Córdoba CF sea fiel a esa presión adelantada, pero tendrá que trabajar, y mucho, en campo propio en caso de que el equipo verdiblanco supere esa presión inicial.

Porque el siguiente paso del Racing, tras ese pase exitoso en campo rival, es el área, en donde es obvio que se encuentra como pez en el agua. Además de ser el equipo con mejor porcentaje de disparos a puerta (casi el 64%), el ex del Córdoba CF Andrés Martín y Asier Villalibre suman cuatro goles cada uno, mientras que Íñigo Vicente es el segundo máximo asistente de Segunda, con cuatro pases de gol, sólo superado por el sportinguista Otero (5). Por si fuera poco, Aritz Aldasoro encuentra el objetivo en el 100% de los centros que genera y Peio Canales disputará en El Arcángel disputará su último partido en Liga antes de marcharse con la selección Sub-20 al Mundial de Chile.

Por lo tanto, y pese a la derrota de la última jornada en El Sardinero ante la Cultural Leonesa (2-4), el Racing de Santander no sólo no deja de ser el líder de Segunda, sino también el máximo goleador, el que mejor porcentaje de tiro presenta y el que jugará con los pichichis del campeonato, Andrés Martín y Villalibre. Todo un desafío a un sistema defensivo, el del Córdoba CF, que no sólo es gris en esta temporada, ya que la pasada campaña fue el peor de la Liga.

Vía: Diario Córdoba