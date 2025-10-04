Racing - Málaga CF: Reválida en Santander

Es el momento de que los que están den un paso al frente. Hay muchas bajas, es uno de los estadios más complicados de Segunda División, pero el Málaga CF no puede estar más tiempo sin sumar. Tras tres derrotas consecutivas que han sembrado dudas, los de Sergio Pellicer visitan este domingo a un Racing que, pese a seguir en la zona alta, tampoco atraviesa su mejor momento después de tropiezos sonados en sus últimos partidos en El Sardinero.

Málaga CF y Racing de Santander pasan por un momento parecido en cuanto a resultados, pero el mejor inicio de los cántabros les hace estar más desahogados en la tabla. Los de Sergio Pellicer acumulan tres derrotas consecutivas (Huesca, Cádiz y Burgos) y solo 1 punto de los últimos 12 posibles (empate frente al Granada en casa), lo que le ha llevado a la zona media baja de la tabla con 8 puntos. La distancias todavía son cortas y un triunfo les impulsaría de nueva hasta una zona cerca a la del play off, pero otro mal resultado le acercaría peligrosamente a la zona roja. Los de José Alberto López, por su parte, solo han logrado 1 punto en las últimas tres jornadas y sus dos últimas derrotas, ante la Cultural Leonesa y el Andorra, ambas en El Sardinero, han generado también críticas por Santander.

Plaga de bajas

El conjunto blanquiazul llega a un partido más marcado por las numerosas bajas. Contando al lesionado de larga duración Álex Pastor, son nueve ausencias en total. Adrián Niño, el único que tenía opciones de estar, no ha conseguido recuperarse a tiempo de sus molestias en el tobillo y se une a la larga lista de bajas junto a Carlos Puga, Joaquín Muñoz, Izan Merino (en el Mundial sub-20), Luismi, Ramón, Moussa y Einar Galilea, que se pierde este partido tras ser expulsado por doble amarilla en Burgos. Con este panorama, a Sergio Pellicer se le reducen las alternativas para el once en Santander.

En el bando racinguista, las cosas van mejor en cuanto a la enfermería. José Alberto ha recuperado al centrocampista Gustavo Puerta y hasta Arana, tras dos meses lesionado, tiene alguna opción de entrar en la convocatoria. La única ausencia segura en las filas santanderinas es Peio Canales que, al igual que Izan Merino, se encuentra en Chile disputando el Mundial sub-20 con España.

La temporada pasada, el Málaga CF cuajó dos de sus mejores encuentros ante el Racing de Santander, pero no pudo ganar ninguno. Empató 0-0 en La Rosaleda y cayó por 2-1 en El Sardinero. Sin embargo, dio muestras de que equipos como el de José Alberto, ofensivo y con una línea defensiva adelantada, le van bien a su estilo de juego.

Con arbitraje de Marta Huerta de Aza, el Málaga CF buscará, a partir de las 18.30 horas, una victoria que calme las aguas, dé oxígeno mientras se van recuperando futbolistas y no provoque otra semana de turbulencias por Martiricos.

