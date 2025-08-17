El uno a uno del Racing-Castellón | Vota al mejor

Amir

|6| Quizá, teniendo en cuenta el estilo de juego del Castellón, vive demasiado metido en el área. Hizo una buena parada a Salinas, de reflejos.

Mellot

|6| Lejos del nivel mostrado durante la pretemporada. Un par de errores graves con balón. Mejoró tras el descanso.

Alberto

|5| Bien con la pelota, sufrió con las diagonales de Villalibre. Fue expulsado al empujar al ariete frente al portero.

Sienra

|5| Debut con luces y alguna sombra. Fue relevado al descanso para cambiar el dibujo y jugar con tres defensas.

Salva Ruiz

|6| Titular y capitán, pudo marcar con una volea y marcó (pero lo anularon) lo que era el 2-2. Mejor en ataque.

Barri

|6| Algo impreciso de inicio, fue de menos a más, bien acompañado por Gere. El equipo agradeció su mejoría.

Gerenabarrena

|7| Creció tras alguna pérdida inicial y abarcó mucho campo y apareció por todas partes. Robó, distribuyó y llegó al área rival. Completo.

Mabil

|6| Dejó la sensación de que pudo encarar más en algunas situaciones. Cuando lo hizo, casi siempre sacó ventaja.

Cala

|6| Muy vigilado, tuvo un partido molesto. Le costó encontrar espacios y producir más allá de los balones parados.

Cipenga

|5| Buscó el desborde, pero rara vez fue productivo. El meta le paró un buen disparo en el primer acto.

Camara

|6| Cazó un gol en el área, listo para aprovechar el rechace. Aseó algunos balones de espaldas, con presencia irregular.

También jugaron

Suero | 6 |. Agitó el ataque. Tuvo un impacto inmediato en el juego y rozó el gol ya en el descuento.

Tincho | 5 |. Debut en banda.

Serpeta | 5 |. Abrió campo.

Markanich | 5 |. Ariete.

Brignani | - |. Tramo final.