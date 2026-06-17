Rabiot no se corta sobre el estado del césped: "No se le pueden llamar terreno de juego"

El debut de Francia en la cita mundialista no ha dejado a nadie indiferente, y no precisamente por lo futbolístico. A pesar de la importante victoria gala, el centrocampista Adrien Rabiot ha alzado la voz para criticar duramente las condiciones del estadio Nueva York/Nueva Jersey, señalando que la superficie dificultó notablemente el juego y poniendo el foco en la organización del torneo.

Un estreno condicionado por la superficie

El futbolista del AC Milan se mostró tajante en la zona mixta posterior al encuentro, donde no ocultó su descontento con el estado del verde. "Este terreno de juego... ni siquiera sé si se le puede llamar así. Se parece bastante más a un sintético. Estaba bastante duro y rígido", declaró el internacional francés tras el pitido final. A pesar de la dureza de sus palabras, el mediocentro quiso restar parte de dramatismo al asunto al añadir que, al fin y al cabo, "es igual para todos los equipos y hay que adaptarse".

La climatología, al menos, dio un respiro a los veintidós protagonistas sobre el césped norteamericano. "El tiempo hoy estuvo bastante clemente después de haber entrenado estos últimos días con mucho calor. Se podía respirar mejor", admitió Rabiot, quien concluyó este apartado con un deseo de cara al futuro inmediato del campeonato: "Esperemos tener un mejor terreno de juego en los próximos partidos".

La polémica del MetLife Stadium

El trasfondo de las quejas de la selección francesa reside en la naturaleza polivalente del recinto. El Estadio MetLife, rebautizado oficialmente como estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial por imperativo comercial de la FIFA, es la sede habitual de los New York Giants y los New York Jets en la NFL de fútbol americano. En dichos compromisos se utiliza de forma recurrente el césped artificial, una superficie cuyas características difieren sustancialmente de las exigencias del fútbol profesional de élite.

Alivio en el debut y récord histórico de Mbappé

Dejando a un lado la polémica del césped, el análisis deportivo dejó conclusiones muy positivas para el combinado dirigido por Didier Deschamps. Rabiot catalogó como un "alivio" la victoria por 3-1 ante el siempre combativo conjunto de Senegal. El centrocampista reconoció la carga mental que suponen estos partidos iniciales, asegurando que "siempre hay un poco de presión en los estrenos en torneos como este".

La noche también sirvió para encumbrar, una vez más, a la gran estrella del equipo. Kylian Mbappé firmó un doblete decisivo con el que alcanzó los 58 goles en 99 partidos internacionales, una cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico de la selección francesa. Con estos registros, la estrella gala supera el récord de Olivier Giroud, quien cerró su etapa en Les Bleus con 57 dianas en 137 apariciones. "Es un gran logro para él", elogió Rabiot al referirse a la hazaña de su compañero.

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Próximos retos para el combinado galo

Tras sumar los primeros tres puntos en el casillero del grupo I, la expedición francesa ya piensa en sus siguientes compromisos. El equipo se desplazará a Filadelfia para medirse a las fuerzas de Irak el próximo lunes 22 de junio. Posteriormente, los de Deschamps cerrarán la fase de grupos el viernes 26 de junio frente a Noruega, en un duelo que albergará la sede de Boston.