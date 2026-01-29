Así quedan los cruces de la Europa League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Betis y Celta

La fase liga de la Europa League ha puesto el punto y final en la jornada unificada de este jueves dejando al Real Betis en el top-8 y al Celta condenado al los play-offs tras su empate en Belgrado.

Con estos resultados, los ocho primeros clasificados de la competición pasarán directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto disputarán una ronda de play-off para estar en esa siguiente ronda. Los últimos 12 clasificados han quedado eliminados.

Finalmente, el Olympique de Lyon de Endrick acabó líder de la tabla, seguido del Aston Villa de Unai Emery y el Midtjylland. El Betis fue cuarto y cierran este 'top 8' Porto, Sporting Braga, Friburgo y Roma.

El otro participante español, el Celta, acabó la competición continental en el 16º puesto con 13 puntos, por lo que le podría tocar el 17º o el 18º clasificado, es decir, el Lille o el PAOK, rivales a los que ya se enfrentó y venció esta temporada, ambos en casa.

La ruta plateada de la Europa League / UEFA

La ruta naranja de la Europa League / UEFA

En octavos, el Betis se podría enfrentar a Fenerbahce, Panathinaikos, Nottinhgam Forest o Viktoria Plzen, que se enfrentarán entre ellos en las eliminatorias de play-off.

¿Cómo ha quedado la clasificación de la fase liga de la Europa League?

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los play-offs de la Europa League?

El sorteo de la ronda eliminatoria de play-off de la Europa League 2025/26 tendrá lugar el viernes 30 de enero en la en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza a las 13:00 horas (CET). La ceremonia empezará inmediatamente después de que termine el sorteo del play-off de la Champions League, previsto para las 12:00 horas.

El sorteo retransmitido a través de Movistar + y UEFA.com. Asimismo, en SPORT se podrá seguir el minuto a minuto de la ceremonia y todas las reacciones.

Las fechas de la Europa League