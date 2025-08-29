EUROPA LEAGUE
Así queda la Europa League 2025-26: todos los partidos de la fase liga con Celta y Real Betis
El segundo torneo continental sorteó su primera fase en Mónaco con dos representantes españoles
La Europa League calienta motores. Después de una fase de clasificación emocionante, el segundo torneo continental de la UEFA sorteó la liga inicial, donde Celta de Vigo y Real Betis aparecían como representantes españoles en la cita.
Los heliopolitanos, encuadrados en el bombo 1, participarán por quinta temporada consecutiva en un torneo europeo. El club verdiblanco se quedó a un paso de lograr su primer título internacional la temporada pasada. Fueron finalistas de la Conference League, pero perdieron el partido decisivo frente al Chelsea.
En el caso de los gallegos, la fanfarria de la Europa League sonará en Balaídos ocho temporadas después. El cuadro celeste, partiendo desde el bombo 4, tuvo un sorteo bastante asequible, evitando a cocos como el Oporto, Roma, Aston Villa o Lyon.
Todos los enfrentamientos de la Europa League
- Roma: Lille, Rangers, Viktoria, Celtic, Midtjylland, Nice, Suttgart, Panathinaikos
- Oporto: Rangers, Salzburgo, Estrella Roja, Viktoria, Niza, Nottingham Forest, Malmö, Utrecht
- Rangers: Roma, Oporto, Braga, Ferencvaros, Ludogorets, Sturm Graz, Genk, Brann
- Feyenoord: Aston Villa, Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, Steaua, Panathinaikos, Stuttgart
- Lille: Dinamo Zagreb, Roma, PAOK, Estrella Roja, Friburgo, Young Boys, Brann, Celta
- Dinamo Zagreb: Betis, Lille, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Steaua, Midtjylland, Celta, Malmö
- Betis: Feyenoord, Dinamo, Lyon, PAOK, Nottingham Forest, Ludogrets, Utrecht, Genk
- Salzburgo: Oporto, Aston Villa, Ferencvaros, Lyon, Basilea, Friburgo, Go Ahead Eagles, Bolonia
- Aston Villa: Salzburgo, Feyenoord, Maccabi, Fenerbahçe, Young Boys, Basilea, Bolonia, Go Ahead Eagles
- Fenerbahçe: Aston Villa, Dinamo, Ferencvaros, Viktoria, Niza, Steaua, Stuttgart, Brann
- Braga: Feyenoord, Rangers, Estrella Roja, Celtic, Nottingham, Niza, Genk, Go Ahead Eagles
- Estrella Roja: Lille, Oporto, Celtic, Braga, Steaua, Sturm Graz, Celta, Malmö
- Lyon: Salzburgo, Betis, PAOK, Maccabi, Basilea, Young Boys, Go Ahead Eagles, Utrecht
- PAOK: Betis, Lille, Maccabi, Lyon, Young Bous, Ludogorets, Brann, Celta
- Viktoriz Plzen: Oporto, Roma, Fenerbahçe, Ferencvaros, Friburgo, Basilea, Malmö, Panathinaikos
- Ferencvaros: Rangers, Salzburgo, Viktoria, Fenerbahçe, Ludogorets, Nottingham, Panathinaikos, Genk
- Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Estrella Roja, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bolonia
- Maccabi Tel Aviv: Dinamo, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Friburgo, Bolonia, Stuttgart
- Young Boys: Lille, Aston Villa, Lyon, PAOK, Ludogorets, Steaua, Panathinaikos, Stuttgart
- Basilea: Aston Villa, Salzburgo, Viktoria, Lyon, Steaua, Friburgo, Stuttgart, Genk
- Midtjylland: Dinamo, Roma, Celtic, Maccabi, Stur Graz, Nottingham Forest, Genk, Brann
- Friburgo: Salzburgo, Lulle, Maccabi, Viktoria, Basilea, Niza, Utrecht, Bolonia
- Ludogorets: Betis, Rangers, PAOK, Ferencvaros, Niza, Young Bous, Celta, Malmö
- Nottingham Forest: Oporto, Betis, Ferencvaros, Braga, Midtjylland, Sturm Graz, Malmö, Utrecht
- Sturm Graz: Rangers, Feyenoord, Estrella Roja, Celtic, Nottingham, Midtjylland, Brann, Panathinaikos
- Steua Bucarest: Feyenoord, Dinamo, Fenerbahçe, Estrella Roja, Young Bous, Basilea, Bolonia, Go Ahead Eagles
- Niza: Roma, Oporto, Braga, Fenerbahçe, Friburgo, Ludogorets, Go Ahead Eagles, Celta
- Bolonia: Salzburgo, Aston Villa, Celtic, Maccabi, Friburgo, Steaua, Brann, Celta
- Celta: Lille, Dinamo Zagreb, Paok, Estrella Roja, Niza, Ludogorets, Bolonia, Suttgart
- Suttgart: Feyenoord, Roma, Maccabi, Fenerbahçe, Young Boys, Basilea, Celta, Go Ahead Eagles
- Panathinaikos: Roma, Feyenoord, Viktoria, Ferencvaros, Sturm Graz, Young Boys, Go Ahead Eagles, Malmö
- Malmö: Dinamo, Oporto, Estrella Roja, Viktoria, Ludogorets, Nottingham, Panathinaikos, Genk
- Go Ahead Eagles: Aston Villa, Salzburgo, Braga, Lyon, Steaua, Niza, Stuttgart, Panathinaikos
- Utrecht: Oporto, Betis, Lyon, Celtic, Nottingham, Friburgo, Genk, Brann
- Genk: Betis, Rangers, Ferencvaros, Braga, Basilea, Midtjylland, Malmö, Utrecht
- Brann: Rangers, Lille, Fenerbahçe, PAOK, Midtjylland, Sturm Graz, Utrecht, Bolonia
La fase liga de la Europa League 2025/26 dará el pistoletazo de salida el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.
La final, en Turquía
Tal como sucedió en la edición anterior, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.
La final de la Europa League se disputará esta temporada en Estambul el 20 de mayo. La capital turca toma el relevo de Bilbao, donde se jugó la pasada edición que coronó al Tottenham tras derrotar al Manchester United.
