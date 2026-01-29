Así queda la clasificación de la Europa League tras la última jornada

La Fase liga de la Champions League bajó el telón el miércoles 28 de enero y, 24 horas después, fue el turno de una Europa League que nos tenía reservadas varias sorpresas. Los dos representantes españoles, Real Betis y Celta de Vigo, afrontaban la octava y última jornada de la competición con la intención de rematar sus respectivos objetivos: los béticos querían asegurar el Top-8 y los gallegos ser cabeza de serie en la ronda de play-offs.

Como ocurrió en la máxima competición continental, la última jornada de la Europa League se disputó de forma unificada, iniciando los 18 partidos a partir de las 21:00 horas (CET). La clasificación estaba tan ajustada que solo el Olympique de Lyon y el Aston Villa tenían el billete a los octavos de final en el bolsillo.

Los de Manuel Pellegrini hicieron los deberes y vencieron al Feyenoord con los goles de Antony y Abde (2-1) para finalizar en quinta posición y evitar un play-off que sí disputará el otro representante español, el Celta de Vigo. Sabían los de Giráldez que un triunfo sobre el Estrella Roja no les garantizaba un puesto entre los ocho mejores, pero no desistieron y apuraron sus opciones hasta el último suspiro: Fer López, en su redebut, firmó el 0-1 con una brillante trivela... pero Bruno Duarte igualó la contienda en la acción posterior.

Con ese resultado, el cuadro celeste acabó decimosexto, lo que le permitió ser uno de los cabezas de serie y asegurarse disputar la vuelta de los dieciseisavos de final en casa. Lille o PAOK será el rival a batir.

Horario y dónde ver el sorteo del play-off de la Europa League 2025/26

El sorteo del play-off de la Europa League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero en la ciudad suiza de Nyon a las 13:00 horas (CET). La ceremonia empezará inmediatamente después de que termine el sorteo del play-off de la Champions League, previsto para las 12:00 horas.

Será retransmitido a través de Movistar +, que cuenta con los derechos de la competición, y por la propia UEFA. Asimismo, en SPORT se podrá seguir el minuto a minuto de la ceremonia y todas las reacciones.