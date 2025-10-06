La 'pullita' y el mensaje borrado de Joaquín al árbitro del Espanyol-Betis: "Fue un 11 contra 13"

Espanyol y Betis se vieron las caras el pasado domingo en el RCDE Stadium, en el partido correspondiente a la jornada 8 de Liga. Un encuentro en el que pasó de todo. Fue un 'cara a cara' muy caliente y no estuvo exento de polémica, tras el papel del colegiado navarro Iosu Galech.

Todo se conduce al minuto 98 de partido, cuando el central del Espanyol, Leandro Cabrera, recibió un codazo de Valentín Gómez. A pesar de que el defensor argentino del Real Betis fue previamente desestabilizado, el árbitro no apreció falta en ataque y pitó la pena máxima para los locales.

Sin embargo, la parada de Pau López no quedó ahí. Fueron varias las voces del Betis que se quejaron airadamente del arbitraje de ese encuentro. La actuación del navarro Iosu Galech provocó innumerables quejas por parte de la expedición verdiblanca: Pellegrini, la directica y posteriormente Joaquín.

Manuel Pellegrini y la directiva, muy enfadados

Tal fue el enfado de Manuel Pellegrini con la acción del penalti, que el veterano técnico chileno se marchó al vestuario antes de que Javi Puado lanzase la pena máxima. Sin ver el penalti, el chileno respondió que "hubiera sido perder dos puntos por un penalti inexistente. El VAR no debe intervenir en eso, le estaban empujando y estaba fuera de tiempo. Estas acciones desequilibran los partidos", afirma.

Otro de los cargos que mostró su indignación fue, segíun el acta arbitral, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, quien podría ser sancionado por su actitud. "Se dirigió a mí en actitud agresiva y amenazante, llegando a tocarme con su brazo en el hombro. "Estáis jugando con el pan de mucha gente", afirmó. "Tuvo que ser sujetado por diferentes miembros de su equipo", decía.

Joaquín: "Fue jugar contra 13"

Por último (además de la plantilla), Joaquín no pudo contener su enfado por el arbitraje del encuentro y publicó una historia en Instagram contra la actuación de Iosu Galech. En la 'storie', Joaquín resubió la publicación del Real Betis con el marcador final y escribió el siguiente mensaje: "Hoy hemos ganado a pesar de jugar contra 13", haciendo referencia a los 11 futbolistas del Espanyol, la afición perica y el colegiado del partido. "Musho Betis", escrivía.

Joaquín, con funciones dentro del Betis en la Dirección Deportiva y representación institucional, debió darse cuenta con el paso de las horas que había publicado su queja con el calentón postpartido y cambió de idea. El exjugador borró la historia de Instagram, puesto que la reprimenda ya no estaba en su perfil antes de las 24 horas en las que ese tipo de publicaciones se borran.