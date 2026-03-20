Pulido Santana, árbitro de VAR, se pronuncia sobre el caso Negreira y los vídeos de Real Madrid TV: "Lo tengo clarísimo"

No está siendo una semana sencilla para el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tras el gol de Pablo Torre ante el Espanyol, cuando previamente Samu Costa golpeó descaradamente el pie de Urko González de Zárate. El VAR llamó a Ricardo de Burgos para que rectificase su fallo, pero después de ver varias tomas distintas, se mantuvo en su decisión, algo totalmente inexplicable. Desde 'Tiempo de Revisión', un programa oficial de la RFEF y el CTA que analiza las jugadas más polémicas de la jornada, confirmaron el grave error del colegiado.

Por si era poco, Juan Luis Pulido Santana, excolegiado de Primera División y ahora en el VAR, acudió al pódcast de 'Rogue Cast' para repasar algunos de los momentos más complicados de su carrera, pero también se pronunció al respecto sobre el caso Negreira y la presión que realiza Real Madrid TV. Unas declaraciones que echan más leña al fuego, situando al CTA en el foco mediático.

La verdad del caso Negreira

Uno de los debates más comentados desde que salió a la luz es el caso Negreira, y Santana se mostró tajante en su postura al respecto: "No ha existido compra de árbitros, eso lo tengo clarísimo". Después de tres años de investigación, "no ha salido ni un solo nombre que este implicado".

El colegiado negó cualquier tipo de manipulación directa en el arbitraje, pero quiso dejar claro que ha habido un daño reputacional muy grave sobre el CTA: "Se ha puesto en duda a todo el colectivo sin pruebas".

José María Enríquez Negreira, en una imagen de archivo / SPORT

Finalmente, afirmó que el caso Negreira se utilizó para alimentar narrativas para desacreditar a los árbitros y restar valor a los logros deportivos del FC Barcelona en los terrenos de juego.

Real Madrid TV, en el punto de mira

En un momento de la entrevista, el árbitro de VAR estalló contra Real Madrid TV por los vídeos que realizan para presionar a los colegiados antes de los encuentros. Tiene claro que el objetivo es "menospreciar la figura arbitral, y antes de los partidos ya te están diciendo que el árbitro va a perjudicar al Madrid".

Santana reveló que los vídeos producidos por la cadena de televisión del Real Madrid generan una presión innecesaria sobre ellos. Sin embargo, lo peor es que influyen en la opinión de los demás: "La polémica vende, y hay quien vive de eso".

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Por otro lado, aseguró que "la realidad es que tú lees el Marca o el AS y el Sport y el Mundo Deportivo, los comparas y ante la misma noticia parece que estás leyendo dos noticias".