¡El Puerto Vega consigue el premio y habrá un derbi!: Estos son los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

Este mediodía se ha celebrado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y los seis equipos asturianos ya conocen a sus rivales. El Puerto Vega, de Primera Asturfútbol, vivirá el partido más especial de su historia al recibir al Celta de Vigo, equipo que disputa competiciones europeas este curso. El Oviedo se medirá al Ourense CF, de Primera Federación, mientras que el Caudal Deportivo recibirá al Sporting de Gijón en Mieres. El Langreo, sin suerte, se enfrentará al Racing de Ferrol y el Avilés viajará hasta Ávila.

“Estamos bastantes nerviosos”, decía Miguel Suárez, capitán del Puerto Vega, minutos antes del sorteo. El primer equipo asturiano en salir fue el Puerto Vega, aún con la resaca emocional del sueño cumplido este fin de semana en La Rioja. Con la posibilidad de enfrentarse a solo cuatro rivales del norte por los criterios de proximidad geográfica, el conjunto naviego se medirá al Celta de Vigo, equipo que este curso disputa la Europa League y que tiene en sus filas a futbolistas internacionales como Borja Iglesias, recientemente convocado con la selección. Lo hará con la condición de local, pero con El Campón descartado, habrá que ver el estadio en el que se disputará el encuentro. El sueño de todos sería poder jugar en el Tartiere.

Justo después fue el turno para el Oviedo, que se enfrentará al rival más "complicado" que le podía tocar, el Ourense CF, club de Primera Federación que accedió a través de la Copa Federación. El cuadro azul viajará hasta tierras gallegas para medirse a un equipo que va penúltimo en la tabla, sin ninguna victoria hasta la fecha.

La siguiente bola en salir, y una de las más especiales, fue la del Caudal Deportivo, que regresa a la Copa por todo lo alto nueve años después. El conjunto mierense vivirá un derbi asturiano muy especial ante el Sporting de Gijón en esta primera ronda. Los rojiblancos jugarán en el Hermanos Antuña si las obras se efectúan a tiempo.

Ya con el bombo de Segunda Federación fue el turno para el Langreo, que se enfrentará a uno de los rivales más complicados que le podía tocar: el Racing de Ferrol, recién descendido a la Primera RFEF. Por su parte, el Avilés de Dani Vidal se medirá al Ávila, de Segunda Federación, verdugo del Oviedo la temporada pasada en la competición del KO.

¿Cuándo se disputa esta primera ronda?

Esta primera ronda se disputará a finales de este mes, el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre, a falta de confirmar los horarios y los días exactos en los que se disputarán los encuentros de los seis equipos asturianos en esta edición de la Copa del Rey. Será una eliminatoria a partido único, en la que en caso de empate se disputará prórroga y, si persiste la igualada, el encuentro se decidirá en la tanda de penaltis.

