Una psicóloga analiza el estado mental de Julián Álvarez: "Puede creer que las consecuencias superan su capacidad para lidiar con ellas, su concentración ya no será la misma y sus errores pueden parecer más graves"

La situación de Julián Álvarez ha dado un giro aún más preocupante. Hoy, el delantero argentino ha cumplido su tercer día consecutivo sin presentarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid, un gesto que incrementa la tensión entre el jugador, el club y la afición. Fuentes internas señalan que el futbolista habría comunicado "motivos personales", aunque el contexto hace difícil separar esta ausencia del conflicto abierto por su deseo de fichar por el Barcelona.

El episodio se suma a los abucheos recibidos en el Riyadh Air Metropolitano durante el estreno liguero frente al Villarreal, donde su nombre fue silbado tanto en la pantalla del estadio como al saltar al césped. El distanciamiento emocional entre jugador y afición parece profundizarse cada día.

El impacto emocional del entorno hostil

La psicóloga deportiva Marie Cartwright, entrevistada por BBC Sport, detalló cómo el entorno del estadio local puede convertirse en un factor decisivo en el rendimiento y la estabilidad mental de un futbolista. Según la experta, jugar en casa genera "dos puntos de vista, uno positivo y otro negativo".

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal / Kiko Huesca / EFE

Cartwright subraya que la energía del público puede elevar la adrenalina y la intensidad, pero también dispara la presión cuando la afición exige compromiso absoluto. Presión psicológica y expectativas se convierten en un peso difícil de gestionar: "Esto puede hacer que los errores de los jugadores les parezcan más graves".

La psicóloga introduce el concepto de estado de amenaza, que aparece cuando el deportista percibe que las consecuencias de sus actos pueden ser severas: "Los jugadores pueden percibir que las consecuencias son graves, por lo que sienten que podrían enfrentarse a más críticas al jugar en su propio estadio".

Cómo encaja Julián Álvarez en este patrón psicológico

El caso del delantero argentino refleja con claridad este fenómeno. La presión acumulada, el rechazo de parte de la afición y la incertidumbre sobre su futuro profesional pueden estar afectando su capacidad de concentración y su rendimiento.

Cartwright advierte que, en estos escenarios, el jugador puede llegar a pensar que dispone de las herramientas para manejar la situación, pero aun así quedar atrapado en un proceso emocional que ralentiza su juego y altera su toma de decisiones.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

La experta resume el riesgo con una frase contundente: "Eso puede hacer que los jugadores crean que las consecuencias superan su capacidad para lidiar con ellas. La concentración no será la misma, y por lo tanto el juego se vuelve más lento porque piensan demasiado las cosas".

La ausencia de Julián Álvarez en los entrenamientos añade un nuevo capítulo a un conflicto que ya no se limita al terreno de juego. El impacto emocional, la presión mediática y la relación deteriorada con la afición han convertido su situación en un caso de estudio sobre la salud mental en el deporte de élite.