El proyecto de casi treintañeros de Txema Indias y la satisfacción del Real Zaragoza con el mercado

A lo largo de estos trece años en Segunda División, el Real Zaragoza ha tenido proyectos de todo tipo y con todas las intenciones. Hasta hubo momentos en los que parecía que la SAD podía llegar a tener paciencia para cocer alguna idea a fuego más lento. Al final la ansiedad, el exceso de intranquilidad y las prisas, habituales malas consejeras, siempre frustraron las apuestas por la continuidad.

Así, en este tiempo tan amargo de su historia, el Real Zaragoza ha ido de aquí para allí y de allí para aquí continuamente, sin dirección y cambiando de plan casi de temporada en temporada. La que ya está en marcha, que no ha comenzado bien con un punto de nueve posibles, no ha sido una excepción. El club ha dado otro volantazo.

De aquello que propuso Víctor Fernández hace doce meses a lo que ahora pretende Gabi Fernández hay un mundo. También en la estructura de la plantilla y en sus nombres: el Real Zaragoza ha fichado doce futbolistas y ha prescindido de trece. Es decir, 25 operaciones de entradas y salidas en otro verano de locura. Las últimas cuatro, el último día del mercado: el deseadísimo Akouokou, pieza clave en la idea del entrenador, Kodro para la delantera, el guardameta Andrada para sumar veteranía también bajo palos y el complemento de Martín Aguirregabiria.

Los cuatro últimos de una serie de refuerzos con un patrón claro: gente experimentada en su mayoría, futbolistas para el Real Zaragoza de hoy, sin pensar ni un segundo en el mañana. Un proyecto a muy corto plazo que debe dar rendimiento pronto para que no envejezca sin que nadie se dé cuenta. Indias firmó para dos temporadas como director deportivo. Gabi, por una de momento. Diecisiete jugadores terminan contrato entre 2026 y 2027, entre cesiones y propiedad.

La media de edad de los fichajes ha sido de 29 años. Para la portería, la SAD ha apostado por la complementariedad de la experiencia con la juventud. Y por la altura. Tanto Andrada como Adri Rodríguez superan el 1,90. En defensa, Indias ha apostado por hombres muy hechos (Insua, Radovanovic, Pomares, Tachi y Aguirregabiria) para unirse a otros más imberbes como Juan Sebastián, Tasende y Saidu. Son refuerzos de clase media de la Liga, ninguno top.

En el centro del campo, Akouokou ha centrado toda la atención. Alrededor de su figura pivotará el Zaragoza de Gabi. Si rinde como el director deportivo espera, el equipo crecerá mucho. Si no lo hace, sufrirá. La plantilla no ha tenido un perfil así desde hace tiempo: será difícil que el Real Zaragoza domine a través de los pases, del contacto constante con el balón, pero tratará de hacerlo por físico. Juntar a Akouokou y Saidu en el medio puede ser una variante explosiva.

En los extremos, el salto de calidad ha sido grande con respecto a la pasada temporada con mención especial para la apuesta económica y deportiva por Valery. En el ataque casi no ha habido cambios. El club añadió a última hora los 1,90 de Kodro para contar con el perfil de futbolista alto que no había en la plantilla. El bosnio está en la recta final de su carrera pero no es cojo en el área.

La suma de todos ellos hace un equipo mucho más físico y veterano, pensado para el fútbol que Gabi Fernández lleva en la cabeza: solidez atrás, verticalidad para atacar. En el seno del Real Zaragoza hay satisfacción por el trabajo realizado. La pelota pasa a los pies del entrenador, el encargado de demostrar, junto a sus chicos, como a él le gusta llamarlos, de qué es capaz. Es el momento de comprobar hasta dónde puede llegar el equipo aragonés tras otra reestructuración profunda.