Problemas para Andy Carroll: La ex estrella de la Premier podría terminar en prisión por violar una orden de alejamiento

El futbolista de 36 años ex del Liverpool y la selección inglesa, Andy Carroll, podría enfrentarse a una condena en prisión al ser detenido el pasado mes de abril en un aeropuerto del Reino Unido tras regresar de un viaje a Francia.

De momento el delantero, que actualmente milita en el Dagenham & Redbridge de la sexta división en Inglaterra, deberá presentarse ante la justicia el próximo martes 30 de diciembre por saltarse una orden de alejamiento. Será entonces cuando el jugador conocerá nuevos detalles sobre la posible condena, según indica 'The Sun'.

Andy Carroll, celebrando un gol con el Liverpool / EFE

Según las fuentes del medio inglés, Carroll fue arrestado por un incidente ocurrido el mes de marzo, aunque no se han dado más detalles del motivo exacto del suceso. "Se armó un gran revuelo porque había muchos otros pasajeros en el lugar donde fue arrestado", apuntan las fuentes recogidas.

El futbolista regresó a su país tras una temporada en el Girondins de Burdeos, que actualmente disputa la cuarta categoría francesa tras desaparecer por problemas económicos tras 87 años de vida y haber tenido en sus filas grandes nombres de la historia del fútbol, como Zinendine Zidane.

Andy Carroll, delantero del Girondins de Burdeos / @girondins

Antes, el exinternacional había militado en el Amiens, aunque su momento de máxima exposición fue en 2011 cuando el Liverpool decidió invertir 35 millones de libras para llevárselo del Newcastle, aunque nunca llegó a rendir como esperaban.

Además de los 'Reds', también jugó en clubes como el Reading, el West Brom o el West Ham, sumando un total de 248 partidos en la Premier League repartidos en 13 temporadas en las que anotó 57 goles. Con los 'Three Lions' disputó nueve encuentros en los que marcó dos goles en partidos amistosos, entre 2010 y 2012.

Andy Carroll celebra uno de sus dos goles con la selección inglesa. / ·

El jugador ha destacado más por su vida extradeportiva que por su rendimiento sobre el césped. En 2022 le pillaron con dos mujeres en una cama dos días antes de su boda, durante su despedida de soltero en Dubai, aunque las mismas chicas revelaron que "no pasó nada sexual".

Gracias a sus años en la élite, el futbolista se estima que acumula un patrimonio de 25 millones de libras, pues el medio inglés destaca que llegó a cobrar 80.000 euros por semana en su etapa en Anfield.