Primera sesión de Insua y Paulino trabaja con el grupo

El Real Zaragoza ha vuelto a la actividad este martes en el Ibercaja Estadio después de la derrota del sábado ante el Andorra y Pablo Insua ha sido la principal novedad de la sesión. El último fichaje del Zaragoza hasta el momento, el octavo en lo que va de verano, ha trabajado por primera vez a las órdenes de Gabi con la vista puesta en jugar ante el Castellón, ya que tiene todas las papeletas para estar de inicio junto a Radovanovic, al ser los dos únicos centrales disponibles, aunque al menos el Zaragoza, tras dos citas ante Sanse y Andorra, podrá jugar por primera vez con dos jugadores específicos en ese puesto.

Pomares, que ha jugado en el eje en esas dos citas, tendrá que cumplir sanción en Castellón por su expulsión ante el Andorra y las miradas están puestas en Paulino, que no jugó por precaución por unas molestias en el isquiotibial izquierdo, una sobrecarga, ya que no entró en la convocatoria finalmente, pero que este martes se ha ejercitado con el grupo, con un vendaje en esa zona muscular y que irá viendo sensaciones en estos días, aunque la previsión es que pueda jugar.

Pomares, sancionado, y Keidi Bare, Kosa, Tachi y Tasende, lesionados, no estarán ante el Castellón

No estarán en el Skyfi Castalia los lesionados Tachi, al que le quedan dos semanas al menos tras la lesión en el cuádriceps que sufrió en Tarragona el 6 de agosto, Keidi Bare, que sigue al margen por un esguince en la rodilla derecha que tuvo ante el Tarazona el 2 de agosto y del que se dijo en un primer momento que era solo un golpe, mientras que Kosa fue operado el día 1 del menisco externo y aún le falta unos dos meses para volver.

En la nutrida enfermería también está desde el sábado Tasende, con un edema óseo en la meseta tibial derecha, que le va a dejar mes y medio fuera, aunque de momento hay que esperar la evolución de la dolencia para esablecer el tiempo de baja exacto. Con Pomares sancionado y Tasende lesionado, a gran duda está en el lateral izquierdo, donde podría actuar Juan Sebastián o Calero, si este no ha salido del equipo, entrando Francho en el lateral diestro.

En el entrenamiento de este martes tambiñen han estado los jugadores que pueden salir de forma inminente, Bakis, que lo haría rescindido, Marcos Cuenca, en principio cedido, y Calero, que tiene una propuesta de la Cultural y está a la espera de la última decisión del Zaragoza sobre si abre la puerta al lateral madrileño. Mientras, del filial han estado presentes los metas Obón y Calavia y los jugadores de campo Jaime Sánchez, Saidu, Barrachina y Pinilla.