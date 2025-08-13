Primera sesión de Daniel Bachmann con sus nuevos compañeros en el Deportivo

La presencia de Bachmann, última incorporación del equipo coruñés como cedido por el Watford, fue la gran novedad de la sesión de trabajo de la mañana en Abegondo. El meta austriaco está conociendo a sus nuevos compañeros y la duda es si entrará en la lista para este fin de semana. José Ángel realizó trabajo personalizado y Ximo Navarro, solo una parte de la sesión con el grupo.