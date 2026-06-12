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Zamora - CE Sabadell: horario y dónde ver dónde ver gratis la final de los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

A qué hora es el Zamora - Sabadell Castilla de la final de los playoffs de ascenso a Segunda División y dónde ver gratis y en abierto

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División / CE Sabadell

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

CE Sabadell FC y Zamora CF afrontan este sábado el primero de los dos partidos que decidirán una de las plazas de ascenso a Segunda División. Después de superar unas semifinales de máxima exigencia, ambos conjuntos se encuentran a tan solo 180 minutos de regresar al fútbol profesional, aunque para ello deberán superar una eliminatoria a doble partido que se presenta durísima.

El conjunto arlequinado llega a la final tras protagonizar una de las grandes remontadas de los playoffs. Los de Ferran Costa lograron darle la vuelta al 2-0 encajado en la ida frente al Real Madrid Castilla y sellaron su clasificación con una espectacular victoria por 3-0 en la Nova Creu Alta. La ilusión se ha disparado en Sabadell, que sueña con regresar a Segunda División después de una temporada brillante.

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División / CE Sabadell

Por su parte, el Zamora también tuvo que sufrir hasta el último instante para alcanzar la final de los playoffs de ascenso. El equipo dirigido por Óscar Cano logró eliminar al Villarreal B tras igualar la desventaja de la ida y hacer valer su mejor clasificación liguera después de una prórroga agónica. Ahora, buscarán aprovechar el factor campo en el Ruta de la Plata para llegar con ventaja al duelo decisivo de la próxima semana, que se decidirá en la Nova Creu Alta el viernes 19 de junio.

En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, se disputará una prórroga y, si persiste la igualdad, conseguirá el ascenso el equipo mejor clasificado durante la fase regular, es decir, el CE Sabadell.

¿A qué hora es el Zamora - Sabadell del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido de ida de la final del playoff de ascenso entre Zamora CF y CE Sabadell FC se disputará este sábado 13 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el Estadio Ruta de la Plata. La vuelta tendrá lugar el viernes 19 de junio, también a las 21:00 horas, en la Nova Creu Alta.

¿Dónde ver el Zamora - Sabadell por TV y online en directo?

En España, el Real Madrid Castilla-Sabadell se podrá ver por TV y en directo a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub.

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Además, Esport3, el canal autonómico de Catalunya, ofrecerá la retransmisión gratis y en abierto del encuentro.

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