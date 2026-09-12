UD Ibiza - Sant Andreu: horario y dónde ver el partido de Primera Federación por TV, online y en directo

UD Ibiza y Sant Andreu se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Estadio Municipal de Can Misses en el partido de la Jornada 3 de Primera Federación 2026-2027. Te contamos a qué hora es el UD Ibiza - Sant Andreu y dónde ver el partido en España.

Luego de perder en su debut contra el Antequera, el combinado dirigido por Raúl Llona encontró un alivio frente al Rayo Majadahonda, club al que lograron superar por la mínima de cara a sumar sus tres primeros puntos de la temporada y, en consecuencia, colocarse en la mitad de la tabla.

Tras un primer tiempo sin eventualidades, la segunda mitad provería toda la intriga del encuentro, con una anotación de Théo Valls en el minuto 57 que fue respondida por otra de Antonio Amaro en el 82', para últimamente dejar el desenlace de la disputa en los botines de Mazeya, quien se encargó de destrabar el marcador en el minuto 92.

Semejantemente, el Sant Andreu también empezó su actual edición de Primera Federación con una derrota contra el Huesca, aunque se encargarían de revertir los ánimos en la fecha pasada al vencer a las Águilas con tantos de Álex Bermejo y Pablo Agudín frente a los 3.000 espectadores presentes en el Can Dragó.

Natxo González logró una buena administración del partido tanto desde el planteamiento inicial como a través de los cambios, lo que le llevó a zafarse de los últimos puestos y posicionarse en donde se espera que los quadribarrats puedan mantenerse toda la campaña: en la fracción de arriba de la clasificación.

HORARIO DEL UD IBIZA - SANT ANDREU DE PRIMERA FEDERACIÓN

El partido entre UD Ibiza y Sant Andreu, correspondiente a la Jornada 3 de Primera Federación, se disputa este sábado 12 de septiembre a las 16:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL UD IBIZA - SANT ANDREU DE PRIMERA FEDERACIÓN

En España, el partido de Primera Federación entre UD Ibiza y Sant Andreu se podrá ver en directo y online a través de Footballclub y Fanplay TV.

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