Sant Andreu - CDA Águilas: horario y dónde ver el partido de Primera Federación por TV, online y en directo

Sant Andreu y CDA Águilas se enfrentan este sábado 5 de septiembre en el Camp Municipal Narcís Sala en el partido de la Jornada 2 de Primera Federación 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Sant Andreu - CDA Águilas y dónde ver el partido en España.

Desafortunadamente para los quadribarrats, su primera contienda se tradujo en una derrota contra el Huesca de visitante, siendo que Óscar Sielva capitalizó un penalti en las fracciones finales del segundo tiempo para establecer la diferencia mínima que concedería la victoria a los oscenses.

Aunque la primera mitad fue equilibrada e incluso permitió al Sant Andreu materializar ocasiones de peligro, los locales revirtieron la tendencia tras el regreso del descanso. Sin embargo, no tuvieron la garantía de conseguir los tres puntos sino hasta el pitazo final, ya que un tardío disparo de Darbra que atajó Gazzaniga estuvo cerca de dejar tablas el marcador.

Por su parte, el combinado dirigido por Adrián Hernández empató en su debut de la actual edición de la categoría, logrando un punto con sabor amargo teniendo en consideración que el Alcorcón disputó el enfrentamiento con un hombre menos durante 45 minutos enteros.

Una anotación en el minuto 88 de parte de Luis Vacas impidió que los alfareros perdiesen el partido, lo cual no solo castigó el debut aguileño en lo que a la tabla se refiere sino, además, anímicamente, ya que el equipo mostró una gran solidez y mereció adjudicarse unos tres puntos para inaugurar su temporada.

HORARIO DEL SANT ANDREU - CDA ÁGUILAS DE PRIMERA FEDERACIÓN

El partido entre Sant Andreu y CDA Águilas, correspondiente a la Jornada 2 de Primera Federación, se disputa este sábado 5 de septiembre a las 18:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SANT ANDREU - CDA ÁGUILAS DE PRIMERA FEDERACIÓN

En España, el partido de Primera Federación entre Sant Andreu y CDA Águilas se podrá ver en directo y online a través de Footballclub y Fanplay TV.

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